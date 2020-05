vor 27 Min.

Wer wird Vöhringens Zweiter Bürgermeister?

Plus SPD, Grüne und FWG wollen der CSU das Amt des ersten Stellvertreters vom neuen Rathauschef Michael Neher streitig machen.

Von Ursula Katharina Balken

So wenig spannend die Frage war, wer in Vöhringen die Nachfolge von Bürgermeister Karl Janson antritt, umso interessanter gestaltet sich jetzt die Wahl des Zweiten Bürgermeisters. Denn nach Informationen unserer Redaktion wollen Grüne, SPD und Freie Wähler der CSU das Amt des Stellvertreters von Michael Neher (CSU) streitig machen. Die Christsozialen haben Herbert Walk als Kandidaten benannt. Er war bereits Zweiter Bürgermeister in der zu Ende gegangenen Wahlperiode.

Der bisherige Fraktionssprecher der FWG, Peter Kelichhaus, der die Freien Wähler auch in den kommenden sechs Jahren führen wird, lässt sich persönlich bei der Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister außen vor. Aber aus Gründen der Fairness könnte er sich gut vorstellen, dass Herbert Walk das Amt jemandem aus den anderen Fraktionen überlässt. „24 Jahre, in denen Karl Janson Bürgermeister von Vöhringen war, hat die FWG nach der Maxime gehandelt: Die Freien Wähler haben den ersten Mann an der Spitze der Stadt, dann können wir den Zweiten und Dritten Bürgermeister den anderen Fraktionen überlassen.“ Vielleicht gibt es ja noch ein Angebot der CSU, es wäre eine großzügige Haltung den Freien Wählern gegenüber. Volker Barth, Fraktionsvorsitzender der SPD, spricht von einer durchaus realen Option, den Zweiten Bürgermeister zu stellen. Es sei richtig, dass man bei den Wahlen 2014 Walk den Vortritt gelassen habe. Bei der vergangenen Wahl heimste Barth mit 2099 nicht die meisten Stimmen ein. Vor ihm rangierten noch Ludwig Daikeler und Christoph Koßbiehl. Barth sieht in der möglichen Besetzung eine gute Konstellation, wenn die CSU den Ersten Bürgermeister stellt, die SPD den Zweiten und die Grünen den Dritten. Mehr noch, dieses Spitzentrio wäre auch eine gute Basis, „um die bisher vertrauensvolle gute Zusammenarbeit im Stadtrat zum Wohle der Bürger fortführen zu können.“ Barth betont, wie sehr er der FWG Respekt zollt, die 2014 der CSU den Vortritt gelassen habe. Die bei der Kommunalwahl im März eingefahrenen Stimmen spielen bei dieser Wahl keine Rolle Markus Harzenetter, der als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Vöhringer Stadtrat bereits benannt wurde, betrachtet die Aussicht darauf, dass alle drei Parteien in der Stadtspitze vertreten sind, als eine wünschenswerte Vielfalt. „Aber es mache sich optisch schon gut, wenn man einen Ersten Bürgermeister von der CSU hat und der Zweite nicht auch von der gleichen Partei kommt.“ Wenn sich die SPD, die FWG und auch die Grünen zu einer strategischen Koalition zusammenschließen, würde es für den amtierenden Zweiten Bürgermeister Herbert Walk eng. Ob sein vielfaches Engagement auch außerhalb des Rathauses ins Gewicht fällt, ist dann die Frage. Den Vorsitz der Fraktion hat Walk abgegeben. Künftig wird die CSU von Markus Prestele geführt. Übrigens wichtig zu wissen: Bei der Wahl des Zweiten Bürgermeisters bei der konstituierenden Sitzung spielen die bei der Kommunalwahl eingefahrenen Stimmen keine Rolle. Es zählen die bei der Wahl zum Stellvertreter abgegebenen Stimmen der Stadträte. Mehr über die Vöhringer Kommunalpolitik lesen Sie hier: Vöhringer Bürger müssen künftig mehr für Wasser zahlen

