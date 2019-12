vor 5 Min.

Werke von Karl Kempter erklingen

Kirchenchor und Orchester treten in Babenhauser Pfarrkirche auf

Die Musikwelt feiert heuer den 200. Geburtstag des berühmten, in Limbach in der Nähe von Günzburg geborenen Komponisten Karl Kempter (1819-1871). Aus diesem Anlass bringen der Kirchenchor und das Orchester von St. Andreas Babenhausen unter Leitung von Wilhelm Schneider an den Weihnachtsfeiertagen gleich zwei seiner Werke zur Aufführung.

Im Rahmen der Christmette am heutigen Heiligen Abend, 24. Dezember, erklingt um 22 Uhr die berühmte, im Volksmund auch Hirtenmesse genannte „Pastoralmesse op. 24.“ Sie wurde 1851 im Augsburger Dom uraufgeführt. Kempter war seinerzeit in dem Gotteshaus zuerst Domorganist, später Domkapellmeister.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag am Donnerstag, 26. Dezember, erklingt in der Babenhauser Pfarrkirche ab 10 Uhr die „Missa sancta op. 13“, die Kempter 1849 komponierte. Sie ist bewusst schlicht gehalten und deutet mit vielen weihnachtlichen Themen auf die spätere Pastoralmesse hin. Gewidmet hatte Kempter dieses Werk dem damaligen Günzburger Stadtpfarrer Albert Höfer, welcher vor allem durch sein 1859 komponiertes Osterlied „Jesus lebt“ bekannt wurde. Die bereits 1849 gedruckte, aber lange Zeit vergriffene „Missa sancta“ wurde zu Kempters Jubiläumsjahr neu herausgebracht. (clb)

