vor 9 Min.

Werkzeug gestohlen

Einbruch in Container in Frickenhausen

Diebe sind in der Nacht zum Donnerstag in zwei Baucontainer in Frickenhausen eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die Container auf dem Gelände einer Baustelle am Osterbergweg. Diverse Werkzeuge und Geräte wurden entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro. (az)

Die Polizei Mindelheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen.

Themen folgen