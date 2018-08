vor 33 Min.

Wettsägen, Blasmusik und mehr beim Tafertshofer Dorffest

Tafertshofen feiert am Wochenende das Dorffest. Was geboten ist.

Vom Wettsägen bis zum „Kirchberg-Battle“: In Tafertshofen ist am Wochenende einiges geboten. Der örtliche Musikverein veranstaltet von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August, das traditionelle Dorffest. Es findet in einem Zelt auf dem Festplatz beim Musikerheim statt.

Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit einem Wettsägen, bei dem Männer und Frauen ihre Muskelkraft unter Beweis stellen. Beim anschließenden Unterhaltungsabend spielen die Rothtalmusikanten aus Oberroth flott auf. Am Samstag steht ab 20 Uhr das „Kirchberg-Battle“ auf dem Programm: Dreierteams treten bei diesem Gaudi-Wettbewerb gegeneinander an. Zudem unterhält der Musikverein Deisenhausen die Besucher. Am Sonntag startet der letzte Dorffesttag um 9.30 Uhr mit einem Kirchenzug der Vereine. Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst im Zelt, den der Musikverein Buch ebenso klanglich umrahmt wie den anschließenden Frühschoppen. Die Nachmittagsunterhaltung übernimmt ab 14 Uhr die Jugendkapelle „TEN“ mit Nachwuchsmusikern aus Tafertshofen, Ebershausen und Nattenhausen. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Ab 16 Uhr tritt die „Kemptner Tanzlmusi“ auf, danach gestaltet der Musikverein Winterrieden ab 18 Uhr den stimmungsvollen Festausklang. An diesem Abend wird auch eine zuvor gestellte Schätzfrage aufgelöst. Diejenigen, die am besten getippt haben, können sich über ein Spanferkel und Sachpreise freuen.

Info: Das Dorffest findet bei jedem Wetter statt. Näheres online unter www.facebook.com/Musikverein-Tafertshofen

