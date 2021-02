16:22 Uhr

Wie Aldi sich um die gekündigten Angestellten kümmern will

Plus Der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner hat sich bei Aldi für die betroffenen Mitarbeiter eingesetzt. Nun hat sich der Konzern noch mal zu Wort gemeldet und macht Versprechungen.

Von Franziska Wolfinger

Mit der Nachricht, sein Zentrallager in Altenstadt stilllegen zu wollen, schockierte der Aldi-Konzern vor rund einem Monat seine Mitarbeiter in der Region. Auch den Bürgermeister der Marktgemeinde, Wolfgang Höß, und den Illertisser SPD-Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Brunner traf die Nachricht überraschend. Für beide stand fest: Der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze ist für die Menschen hier in der Region erst einmal das Wichtigste. Nun hat sich auch Aldi noch mal zu dem Thema geäußert.

Es gibt keinen Betriebsrat bei Aldi in Altenstadt

Dabei war nicht nur Altenstadt von der Umstrukturierung im Netz des Discounterriesen betroffen. Wie berichtet, sollen drei weitere Aldi-Regionalgesellschaften in den kommenden zwei Jahren dichtgemacht werden: Wittlich ( Rheinland-Pfalz) schließt ebenfalls noch 2021, Ketsch ( Baden-Württemberg/Rhein-Neckar-Kreis) und Montabaur (Rheinland-Pfalz) dann im kommenden Jahr. Gemeinsam mit den SPD-Bundestagsabgeordneten der dortigen Wahlkreise wollte Brunner seinen Einfluss geltend machen, um eine möglichst gute Lösung für die Mitarbeiter zu erreichen. Denn in keiner der betroffenen Regionalgesellschaften, wie die Zentrallager unternehmensintern bezeichnet werden, gab es einen Betriebsrat, der sich um diese Belange kümmern könnte.

Inzwischen liegt Brunner eine Antwort der Aldi-Zentrale vor, in der der Konzern noch einmal die geplante Schließung des Standorts Altenstadt verteidigt. Dieses Lager habe im Vergleich zu den Nachbarstandorten den höchsten Investitionsbedarf. Daher werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Logistik und der Verwaltung eine betriebsbedingte Kündigung erhalten.

Aldi verspricht "faire Lösungen"

Laut des Schreibens von Aldi werden faire und gute Lösungen für alle Betroffenen angestrebt, teilt Brunner über sein Büro mit. So werde die Weiterbeschäftigung in einer anderen Regionalgesellschaft ebenso angeboten wie die Kontaktaufnahme mit anderen örtlichen Unternehmen, die auf der Suche nach Personal sind. Auch die Unterstützung bei Schulungen und Weiterbildungen werden in Aussicht gestellt. Den Beschäftigten, die keine Weiterbeschäftigung in der Unternehmensgruppe finden, wird eine überdurchschnittliche Entschädigung in Aussicht gestellt.

Dabei ist zumindest fraglich, ob die Weiterbeschäftigung im Aldi-Konzern bei anderen Regionalgesellschaften für die Altenstadter Mitarbeiter praktikabel ist. Am nähesten liegt davon Kleinaitingen, rund eine Stunde mit dem Auto von Altenstadt entfernt. Für Mitarbeiter aus der Region würde das entweder extrem lange Pendelzeiten oder einen Umzug bedeuten.

Brunner sieht in dem Schreiben von Aldi dennoch ein wichtiges Signal an die Beschäftigten vor Ort und will weiter für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze in der Region kämpfen. Er sagt: „Die Schließung des Zentrallagers ist beschlossene Sache. Umso wichtiger ist es jetzt, die dort Beschäftigten bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz zu unterstützen. Ich hoffe, dass Aldi zu seinem Angebot steht und allen Beschäftigten tatsächlich faire Angebote hier in der Region macht.“ Da bleibt auch für die Mitarbeiter zunächst nur die Hoffnung, dass Aldi seine Versprechen ernst meint und die in Aussicht gestellte Unterstützung tatsächlich anbietet.

Hoffen auf den Standort Altenstadt

Der Altenstadter Bürgermeister setzt, was den Erhalt der Arbeitsplätze anbelangt, auch auf den Standort seiner Gemeinde und insbesondere des Aldi-Lagers. Das ist nur wenige Meter von der Autobahnauffahrt zur A7 entfernt, sodass sich hoffentlich bald ein anderer Logistikbetrieb dort niederlässt. (mit AZ)

