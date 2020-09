00:32 Uhr

Wie Buchsbäume geschützt werden

Der Kreisfachberater erklärt, was gegen den gefräßigen Buchsbaumzünsler hilft

Seit vergangenem Jahr treibt der Buchsbaumzünsler sein Unwesen im Unterallgäu. Auch heuer frisst der Schädling wieder Buchsbäume ab. Um die Sträucher zu schützen, sollten diese regelmäßig auf einen Befall kontrolliert und eventuell vorhandene Raupen entfernt werden, rät Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Unterallgäu. Wer den Buchsbaumzünsler bis zum ersten Frost im Herbst in Schach halte – danach ist der Schädling nicht mehr aktiv – könne vermeiden, dass der Buchs zu stark geschwächt wird und abstirbt, teilt Orf in einer Mitteilung des Landratsamts Unterallgäu mit.

Die Raupen des Falters befinden sich Orf zufolge vorwiegend im Pflanzeninneren und sind aufgrund ihrer guten Tarnung nicht leicht zu erkennen. Die Tiere sind viereinhalb Zentimeter lang, gelbgrün und haben einen schwarzen Kopf. „Befallene Pflanzen sind meist gelblich, haben kaum noch Blätter und sind häufig von den Raupen eingesponnen“, sagt er.

Wer die gefräßigen Tiere entdeckt, sollte diese entfernen und die Gespinste herausschneiden, rät Orf. Bei Einzelpflanzen könne man die Raupen absammeln. Bei vielen Pflanzen, zum Beispiel bei einer Hecke, sei es effektiver, die Tiere mit einem Hochdruckreiniger abzuspritzen oder mit dem Staubsauger abzusaugen. Entfernte Schädlinge und befallene Pflanzenteile sollten in Säcke verpackt und im Restmüll entsorgt werden.

Werden Buchsbäume stark oder wiederholt befallen, können diese absterben. Wenn die Tiere bekämpft werden und der Fraßschaden in Grenzen gehalten wird, überleben die meisten Pflanzen. Da der Schädling aber nicht mehr ausgerottet werden kann, müssten sich Gartenbesitzer wohl darauf einstellen, dass der Kampf jedes Jahr von Neuem beginne, sagt der Kreisfachberater Orf. Wer das nicht möchte oder Ersatz für bereits abgestorbene Buchsbäume sucht, kann Alternativen wie Eibe, Heckenkirsche oder Zwergliguster pflanzen. Pflanzzeit ist im Herbst. (az)

Viele weitere Informationen über den Buchsbaumzünsler und über Alternativen zu Buchsbäumen sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/schaedlinge zu finden.

Themen folgen