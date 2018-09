vor 36 Min.

Wie Illertissen zur Pilgerstätte für Rockfans wird

Mit „Freaky Friday“ startet Ende September eine Konzertserie im Mehrgenerationenhaus. Der Akzent liegt dabei auf harten Klängen – was dahinter steckt.

Von Jens Carsten

Rockmusik hat bei den Konzerten auf dem Marktplatz im Mittelpunkt gestanden – und mit gitarrenlastigen Klängen soll es in Illertissen weitergehen: Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger startet seine Serie „Freaky Friday“, bei der Bands aus der Region im Mehrgenerationenhaus zu Instrumenten und Mikrofonen greifen. Fünf Konzerte stehen auf dem Programm. Es wird vor allem gerockt. Bislang dürfte Illertissen vor allem eher Fans gänzlich anderer Musikgenres ein Begriff gewesen sein: So locken die hochkarätig besetzten Veranstaltungen des Vereins „Kultur im Schloss“ und des Förderkreises für Kirchenmusik regelmäßig weit gereiste Zuhörer in die Vöhlinstadt. Wird die Garten-, Bienen- und Kulturstadt Illertissen nun auch zur Rockcity?

Potenzial gibt es: Musik dieser Art hatte zuletzt bei der Marktplatzserie „Live im Sperrbezirk“ vielen gefallen, die Besucherzahlen steigerten sich von Auftritt zu Auftritt. Beim Finale mit den Crazy Horses hörten rund 1000 Menschen Lieder von Judas Priest, Jonny Cash oder Billy Idol. Allerdings gab es auch Anmerkungen, wonach etwas mehr Abwechslung nicht schaden könne. Vielleicht durch Blasmusiker. Möglich wäre das, sagt Henning Tatje vom Stadtmarketing dazu. Wie das Programm im kommenden Jahr aussehen wird, stehe noch nicht fest (Lesen Sie dazu: Wird „Live im Sperrbezirk“ 2019 noch größer? ) Dass heuer bei „Live im Sperrbezirk“ viel Rockmusik zu hören war, sei Zufall gewesen. Das zweite Konzert war kurzfristig eingeschoben worden, die Bands Firebound aus Illertissen und Edelstoff aus dem Raum Memmingen hätten sich angeboten.

Erstere gestaltet am 21. September den Auftakt der „Freaky Friday“-Konzerte im Mehrgenerationenhaus. Und tritt damit innerhalb von kurzer Zeit zum zweiten Mal in der Heimat auf. „Kein Problem“, sagt Heckenberger, denn die Band habe in der Umgebung eine treue Fangemeinde. „Wenn ich jemand von weiter weg hole, kann es sein, dass der vor leerem Haus spielen muss.“ Der Auftritt bei „Freaky Friday“ sei schon ausgemacht gewesen, bevor der bei „Live im Sperrbezirk“ vereinbart wurde. Die Memminger Band habe eben „ihre Vorband“ mitgebracht. Seither sind eineinhalb Monate vergangen und das anstehende Konzert finde nicht Open-Air statt. „Das haut schon hin“, sagt Heckenberger.

Nach Firebound spielen The Banksters (Palastrock) aus Ulm am 19. Oktober, Silent Yard (Indie-Folk-Rock) aus Ulm am 30. November, Mo’s Eisley (Weihnachts-Rock-Party) aus Illertissen und Neu-Ulm am 14. Dezember sowie Dirtpipe Princess (Deutscher Alternative-Rock) aus Memmingen am 18. Januar.

Ein bisschen rocklastig? Schon, sagt Heckenberger. Aber das mache nichts. Schließlich liege das am Konzept von „Freaky Friday“, wonach sich Bands um eine Teilnahme bewerben können. Und die aus dem näheren Umland bekämen eben den Zuschlag. Mitmachen wollen offenbar viele – etwa 30 Bewerbungen seien eingegangen, sagt der Stadtjugendpfleger, dem es schwerfiel, den anderen abzusagen.

Möglicherweise gibt es ja nach den fünf Konzerten eine Fortsetzung. Doch das ist Zukunftsmusik: Heckenberger will zuerst einmal sehen, wie die neue Konzertserie in Illertissen ankommt – 200 Besucher passten ins Mehrgenerationenhaus. Doch wichtiger als ein gefüllter Saal, sei es, dass der „Freaky Friday“ bei Jung und Alt gleichermaßen angenommen wird. Der Stadtjugendpfleger wünscht sich ein gemischtes Publikum, so wie bei „Live im Sperrbezirk“: „Das war klasse.“

Und wie geht es damit weiter? Die Namensgeber der Spider Murphy Gang werden in Illertissen nicht auftreten – zumindest nicht im kommenden Jahr. Man habe angefragt, sagt Heckenberger, der den Saxofonisten der Band kennt. Und zur Antwort bekommen, dass Anfang August bereits ein Auftritt in Senden ansteht. „Das wollen wir ihnen nicht nachmachen.“

