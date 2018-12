09:00 Uhr

Wie Kinder ihre Liebe zum Ballett entdecken

Choreografin Mia Facchinelli vermittelt die Kunst des Tanzes in der Musikschule in Vöhringen.

Von Ursula Katharina Balken

Wer hat nicht schon die Leichtigkeit von Balletttänzern bewundert, mit der sie über die Bühne zu schweben scheinen. Sie wirken meist kunstvoll und elegant. Aber hinter einer perfekten Performance steckt harte Arbeit. Und wer den Tanz zu seinem Beruf machen will, muss eines können: „Sich schinden lernen.“ So soll es einst eine Primaballerina der Bayerischen Staatsoper formuliert haben.

Ganz so weit ist es in der Musikschule Dreiklang noch nicht. Dort brachte Mia Facchinelli, Choreografin des Sorbischen National-Ensembles in Bautzen, einigen Kindern kürzlich einige Schritte bei. Vier kleine Mädchen aus umliegenden Ballettschulen folgen ihren Anweisungen. Sie wollen die Eleganz der Bewegung üben.

Kinder sind beim Ballett voll konzentriert

Nora, Carina, Milla und Lara, alle zwischen sechs und acht Jahre alt, sind voll konzentriert. Ihre Bewegungen mit großen farbigen Tüchern, ihre Schrittfolge, ihre Grundpositionen verraten bereits, dass sie mit der Kunst des Balletttanzes vertraut sind. Die Übungen scheinen leicht, die Kinder jedenfalls wirken nicht überfordert. „Würde man das tun, dann verlieren die Kinder die Lust am Tanz“, sagt die Choreografin. Ihr geht es bei dem Workshop darum, bei den Mädchen zu entdecken, inwieweit sie mit Ballett vertraut sind, welchen Ausbildungsstand sie haben. „Die Kinder haben Freude an Bewegung, das muss man fördern“, findet sie. Freiraum lässt sie dem Nachwuchs, wenn es ums Improvisieren geht.

Wilde Tänze der sorbischen Ballettkompanie aus Bautzen gab es in Vöhringen zu sehen. Das gefiel dem Publikum in Wolfgang-Eychmüller-Haus. Bild: Regina Langhans

17 Ballettschülerinnen aus den Ballettschulen der Musikschule Dreiklang und aus der Illertisser Schule Wüsthoff treffen sich an diesem Nachmittag in Vöhringen. Es gibt einen Kurzkurs für die Kleinen und für die größeren Ballerinen. Für die Choreografin ist wichtig, dass die jungen Mädchen lernen, Musik in Bewegung umzusetzen. Die liefert ihr Handy. Mia Facchinelli wirkt zufrieden. Die Tänzerin und Choreografin stammt aus Italien und studierte Tanz und Choreografie in ihrem Heimatland, München, Stuttgart und in der Schweiz. Sie kennt sich im klassischen Tanz ebenso gut aus wie modernen.

Workshop gehört zum Gastspiel des Sorbischen National-Theaters

Der Workshop in Vöhringen ist Teil einer Gastspielkooperation zwischen der Stadt und dem Sorbischen National-Ensemble Bautzen. Das erklärt Anette Netter, Kulturreferentin der Stadt. Finanziert werden die Workshops aus dem Fonds „Tanzland“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes und der Projektträgerschaft des Dachverbandes „Tanz Deutschland“. „Tanzland“, so Netter, fördert langfristige Kooperationen zwischen kleineren Städten, die eine große Bühne zu bieten haben und einem in Deutschland ansässigen Tanzensemble. Ziel ist, herausragende Produktionen des zeitgenössischen Tanzes einem Publikum außerhalb der großen Metropolen zugänglich zu machen. Konkret heißt das, die Stadt Vöhringen bekommt 26000 Euro aus der Bundesstiftung für drei Veranstaltungen und einen Workshop für den Zeitraum von 2018 bis 2020.

Den 17 Schülerinnen beim Workshop ist anzusehen, dass sie Spaß am Balletttanz haben. Sie üben Sprünge und füllen mit ihren Bewegungen die Größe des Raumes, dazu ermuntert Mia Facchinelli immer wieder. Zum Schluss sind alle ziemlich aus der Puste. Da hilft dann der Schluck Wasser aus der Flasche.

Mehr über das National-Theater lesen Sie hier: Tänzer aus Bautzen zeigen im Kulturzentrum ein märchenhaftes Ballett und Wenn es beim Ballett unheimlich wird.





Themen Folgen