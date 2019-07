vor 47 Min.

Wie Menschen mit Handicap in Babenhausen geholfen wird

In Babenhausen gibt es ein Sozialraum-Projekt, in dem Menschen mit Handicap unterstützt werden. Ziel ist, dass sie sich im Alltag besser zurecht finden.

Von Claudia Bader

Nicht jeder hat die Chance, sein Leben so zu gestalten, wie er es sich wünscht. Vor allem Menschen mit psychischer oder körperlicher Beeinträchtigung haben es in der heutigen Gesellschaft schwerer als andere. Laut dem im Jahr 2016 verabschiedeten Bundes-Teilhabe-Gesetz soll sich die Lebenssituation von Menschen mit Handicap verbessern. Um sich diesem Ziel intensiver widmen zu können, hat das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) im Sommer 2017 in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen das Sozialraum-Projekt „Inklusives Babenhausen“ gestartet.

Inklusion: Projekt in Babenhausen hat sich gut entwickelt

„Es hat sich gut entwickelt“, resümiert Hans Schrott, Leiter des Sozialraum-Projekts. Dieses solle dazu beizutragen, dass Menschen mit Handicap ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft werden und sowohl in den Bereichen Wohnen, Schule und Arbeit als auch bei Freizeit und Kulturveranstaltungen eingebunden werden. Die Form der Unterstützung richte sich ganz nach den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Klienten, sagt Schrott: „Manche leben am liebsten allein in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld, andere fühlen sich in Gemeinschaft mit einem oder zwei Mitbewohnern wohler.“ Deshalb sei das Ambulant Betreute Wohnen (kurz ABW) im Hofbrühl sehr gut frequentiert. Mittlerweile werde es von mehr als zehn Klienten angenommen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung, einer geistigen oder auch körperlichen Behinderung Unterstützung im Alltag benötigen.

Hilfe erhalten sie unter anderem in der Selbstversorgung, in den Bereichen soziale Kontakte und Freizeit sowie Arbeit und Beschäftigung. Aber auch im Umgang mit den Auswirkungen ihrer Behinderung, Schriftverkehr und eventuell Behördengängen werden die Betroffenen von den ABW-Mitarbeitern fachlich betreut. „Wir haben ein sehr engagiertes Team. Es bietet keine Therapie, sondern eine kompetente Begleitung an“, informiert Schrott. Als hervorragende Voraussetzung für das von der Aktion Mensch geförderte Sozialraum-Projekt „Inklusives Babenhausen“ sieht er das soziale Engagement, das im Fuggermarkt bereits in vielen Bereichen praktiziert wird. In Babenhausen gibt es zum Beispiel eine Frühförderung für Kleinkinder, eine integrative Kindertageseinrichtung, die schwäbische Jugendbildungsstätte, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) mit ihrer Suchtberatung und der Tafel, verschiedene ambulante Krankenpflegedienste, die Vereine „Menschen begegnen Menschen“ (MbM) und Bürger unterstützen Senioren (Bus) sowie die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim, die den Wohnraum am Hofbrühl zur Verfügung stellt. Zusätzlich sei viel privates soziales Engagement vorhanden. „In diesem Netzwerk sowie dank einer verlässlichen, regelmäßigen Betreuung durch unsere Mitarbeiter von zwei bis acht Stunden pro Woche, stabilisieren sich die meisten Klienten nach einer gewissen Zeit“, weiß der Leiter des Sozialraum-Projekts aus Erfahrung. Trotzdem sei es meistens ein langer Prozess, bis die Betroffenen wieder auf eigenen Beinen stehen könnten.

Stammtisch für Menschen mit Handicap

Als weitere Säule eines inklusiven Babenhausens wurde 2018 ein „inklusiver Stammtisch“ eingeführt. Jeweils am ersten Dienstag des Monates treffen sich Menschen mit und ohne Handicap von 18 bis 20 Uhr in der DRW-Dienststelle. „Diese ungezwungenen Zusammenkünfte, bei denen Scheu und Hürden abgebaut sowie Verständnis entwickelt werden, sind gut besucht“, sagt Schrott. Er und sein Team sind aber nicht nur für die Klienten im Ambulant Betreuten Wohnen im Einsatz. „Wir beraten und helfen auch Menschen und Familien, die Unterstützung benötigen“. Die DRW-Diensträume sind eine Anlaufstelle für Menschen mit sozialen Fragen.

Kontakt Nähere Infos unter der Telefonnummer 0174/7425693.

