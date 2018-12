07:12 Uhr

Wie Nikolaus und Krampus in der Region bekannt wurden

Am Nikolaustag ziehen vielerorts junge Männer verkleidet als Krampusse durch die Straßen. Wo der Brauch herkommt.

Von Ralph Manhalter

Am Nikolaustag ziehen sie wieder um die Häuser, klopfen an die Türen, beschenken die Kinder und flößen ihnen gar manchmal Angst ein: Die Rede ist vom Nikolaus und seinem Gefolge, in unserer Region zumeist als „Krampusse“ bekannt. Doch wie und wo entstand dieser alte Brauch? Was ist durch die Geschichte überliefert und was entsprang mittelalterlichen Legenden?

Eine kulturhistorische Spurensuche führt nach Kleinasien in die Zeit der Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser Galerius. Damals, zu Beginn des vierten Jahrhunderts, so die Überlieferung, hatte Nikolaus das Bischofsamt in der Stadt Myra inne. Anfangs nur in der Ostkirche als ein Heiliger verehrt, kam der Nikolaus-Kult durch Pilger und Kreuzfahrer nach Europa. Da sich auch im Westen die Verehrung des Bischofs schnell ausbreitete, hegte die Kirche den sehnlichen Wunsch auch dessen Gebeine zu besitzen. Dies machten italienische Kaufleute möglich, indem sie das Grab des Heiligen in Myra beraubten und die Knochen 1087 nach Bari in Süditalien brachten, wo sie heute noch aufbewahrt werden, ist in Geschichtsbüchern zu lesen.

Die Umzüge am Nikolaustag in der Region gehen auf Klöster zurück

Schon früh verbreiteten sich Legenden um den Bischof. So soll Nikolaus drei armen Mädchen nachts heimlich einen Goldklumpen durch das geöffnete Fenster geworfen haben. Auch wird von einer großen Hungersnot berichtet, bis der Heilige Getreide besorgte, per Schiff zu den Bäckern brachte und dort Brote backen ließ. Deshalb wird Nikolaus als Patron sowohl der Schiffsleute als auch der Bäcker angesehen. Allein in der Diözese Augsburg gibt es über einhundert Nikolauskirchen und -kapellen in der Nähe von Flüssen und Seen. Eine davon ist die Nikolauskirche in Nersingen. Früher floss unterhalb der Anhöhe, auf der die Kirche steht, die Donau. Heute ist sie knapp zwei Kilometer entfernt.

Die Popularität des Heiligen war im Spätmittelalter so enorm, dass in den Klöstern regelrechte „Bischofsspiele“ aufgeführt wurden: Einer der Klosterschüler wurde mit Mitra und Mantel versehen und zum Erheischen von Gaben durch die Straßen gesandt. Aus all den Überlieferungen entwickelte sich schließlich jene Figur des Nikolaus, wie sie uns heute begegnet. Früher brachte der Heilige aus Kleinasien übrigens die Geschenke, nicht das Christkind. Bis ins 19. Jahrhundert hinein ist aus dem Schwäbischen und Bayerischen überliefert, dass die Kinder bereits am 6. Dezember beschenkt wurden.

Während der Inquisition war der Brauch verboten

Basiert unser Wissen über den heiligen Nikolaus zumindest in Teilen auf nachweisbaren Fakten, müssen wir bei dessen düsterer Begleitung kapitulieren. Im Norden und in der Mitte Deutschlands vielfach als „Knecht Rupprecht“ bekannt, tritt sie in unseren Breiten eher als „Krampus“ auf: Eine Verkörperung des Bösen. Zu Zeiten der Inquisition wurden seine Masken verboten. Wahrscheinlich symbolisiert er die Furcht vor bösen Mächten in langen Winternächten.

Auf einen ähnlichen Ursprung gehen wohl die „Klausen“ im Oberallgäu und im oberen Illertal zurück. Nur, dass hier der Name des Heiligen auf charakterlich völlig andersartige Gestalten transferiert wurde. Tatsächlich sind diese umtriebigen Wesen eher den alpenländischen Perchten zuzuordnen, wie sie beispielsweise auch im Berchtesgadener Land anzutreffen sind. Durch die Umzüge in Fellen, Hirschgeweihen und Masken sollen böse Wintergeister ausgetrieben werden. Es lässt sich jedoch nicht mehr mit Sicherheit nachvollziehen, ob hier wirklich heidnische Bräuche überlebt haben – auszuschließen ist es nicht.

Wahrscheinlich wird der Nikolaus, wie er uns heute bekannt ist, auch zukünftig einen Bedeutungswandel erfahren. Solange er jedoch als der Gabenbringer angesehen, und nicht mit einem Weihnachtsmann verwechselt wird, haben zumindest die Kinder nichts zu befürchten.

