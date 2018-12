vor 33 Min.

Wie Weihnachten umweltfreundlich wird

Wer Weihnachten nachhaltig feiern möchte, für den hat K!ar.Texterin Leonie ein paar Tipps gesammelt. Eines sei gleich verraten: Verzichten muss niemand.

Von Leonie Prillwitz

Wenn es doch so einfach wäre, wie die amerikanische Sängerin Mariah Carey alljährlich zu Weihnachten im Radio trällert: „All I want for christmas is you…“ – zu Deutsch in etwa: „Alles, was ich zu Weihnachten will, bist du.“ Und dabei ist es in der Adventszeit ja schon fast ein Luxus, sich über die Geschenke Gedanken machen zu können. Die Schüler stecken bis über beide Ohren im Schulaufgabenstress und die Eltern versinken im vorweihnachtlichen Berufschaos. Dazu sollte selbstverständlich immer und überall eine heitere Stimmung herrschen. Schließlich ist ja Weihnachten. Und das Ganze dann am besten noch umweltfreundlich. Letzteres ist aber gar nicht so schwierig, wie manche denken.

Von der Dekoration, über das Essen bis hin zu den Geschenken – als Grundregel gilt: Man sollte Wert darauf legen, möglichst wenig Müll zu produzieren und gleichzeitig einen hohen Nutzen aus den Produkten zu ziehen. Denn Weihnachten ist das Fest der Liebe. Also warum nicht auch Rücksicht auf unsere Umwelt nehmen. Alle Jahre wieder fallen große Mengen an Weihnachtsabfall unserer Umwelt zur Last. Und auch der schönste Glitzer und Kunstschnee nutzt und freut uns nicht mehr, wenn er, vom Winde verweht, in unsere Weltmeere treibt und dort der Natur schadet. Das wäre schließlich nicht im Geist der Weihnacht.

Beim Kauf des Christbaums sollte man auf Regionalität setzen

Nachhaltige Feiertage bedeuten übrigens nicht, dass man auf Geschenke verzichten muss. Erlebnisgeschenke in der näheren Umgebung zum Beispiel sind ohne Zweifel auch eine tolle Geschenkidee. Und das gleich aus zwei Gründen: Wenn man zum Beispiel gemeinsam eine große Wanderung unternimmt oder ein Konzert besucht, dann ist das nicht nur gut für die Natur. Sondern auch für den Schenkenden und den Beschenkten: Denn Zeit und Erfahrungen miteinander sind schließlich unbezahlbar.

Auch Weihnachtsdeko kann ohne großen Aufwand oder drastische Umstellungen nachhaltig werden. Das fängt schon beim Baumkauf an. Dabei empfiehlt sich besonders auf die Herkunft der Bäume zu achten: Tannen, die aus der Region kommen, haben einen kürzeren Anfahrtsweg und sollten deshalb vorgezogen werden. Denn das schont die Umwelt.

Ein anderer Tipp für nachhaltige Weihnachten: Aufs Geschenkpapier verzichten. Denn stattdessen kann man zum Beispiel auch Schals, Stoffe, Dosen oder - je nach Geschenk – auch alte Marmeladengläser verwenden. In Japan ist es übrigens Tradition, Geschenke in Stoff einzupacken. Genannt wird diese Technik Furoshiki. Anleitungen dafür gibt es zum Beispiel auf Youtube.

Beim "Gruschtwichteln" wird man ungeliebtes Zeug los

Damit der Beschenkte mehr von seinem Präsent hat als Unmengen an Verpackungsmüll, ist es wichtig, dass das Geschenk sorgfältig ausgewählt wird. Zur Not gibt es aber immer noch eine spaßige Möglichkeit, um ungeliebte Geschenke loszuwerden: Vereinbart doch mit Freunden oder der Familie, dass ihr in diesem Jahr nichts Neues verschenkt, sondern einfach miteinander „gruschtwichtelt“. So wird jeder seine ungeliebten Geschenke los und ein anderer bekommt dafür vielleicht tatsächlich etwas, das er wirklich brauchen kann.

Wer weder Erlebnis noch Gebrauchtes verschenken möchte, der kann zum Beispiel auch darauf achten, dass die Produkte langlebig und regional sind. Auch das ist gar nicht so kompliziert. Die Augsburger Streetwear-Marke Degree Clothing ist ein Beispiel dafür. Neben nachhaltiger Kleidung hat das Unternehmen den nach eigenen Angaben „weltweit ersten fairen Haargummi“ entwickelt. Er gehört – neben einigen Mützen, Schals und Rucksäcken – zur aktuellen Kollektion „Made in Augsburg“, die direkt vor Ort hergestellt wird. „Wir wollen nachhaltige Produkte erschaffen und die möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen“, sagt Geschäftsführer Fabian Frei. Nachhaltig sind übrigens auch die Mützen – Caps genannt – mit Holzschirm, die Manuel Hornung in seiner Manufaktur in Friedberg nahe Augsburg herstellt. Hornung selbst hat auch noch gleich einen Tipp für eine nachhaltige Geschenkverpackung: Er empfiehlt Zeitungspapier. Mit einer schönen Schleife sieht das auch richtig retro aus. "Senf dazu!

Themen Folgen