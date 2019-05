vor 18 Min.

Wie aus der Kinderbewahranstalt eine moderne Kita wurde

Vor 25 Jahren wurde die Kirchenstiftung Träger der Einrichtung St. Michael in Vöhringen. Das wurde nun gefeiert.

Von Ursula Katharina Balken

Man muss die Feste bekanntlich feiern wir sie fallen. In der Kindertagesstätte St. Michael gab es Grund dazu. Vor 25 Jahren übergab die Stadt Vöhringen die Trägerschaft für den Kindergarten Süd an die Katholische Kirchenstiftung St. Michael. In einer schlichten Zeremonie übergab der damalige Bürgermeister und heutige Altlandrat Erich Josef Geßner den Schlüssel an Pfarrer Rudolf Gaißmayer, der einige Jahre danach nach Bad Wörishofen wechselte und dort verstarb.

Kindergarten wurde kirchlich

Die Beziehung zum Kindergarten Süd – heute Kindertagesstätte St. Michael – waren besonders eng, weil Geßner das Engagement der Dillinger Franziskanerinnen hoch schätzte. Leiterin war damals Schwester Jacinta. Heute führt die Kindertagesstätte St. Michael Alexandra Holl-Kreutner.

Nach einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit Dekan Martin Straub gab es in der Kita ein Treffen der Eltern mit ihren Kindern. Holl-Kreutner berichtete über die Geschichte der Einrichtung, die ihren Ursprung in einer sogenannten Kinderbewahranstalt hatte und von den Dillinger Franziskanerinnen 1908 gegründet wurde. 1964 wurde die Betreuung in den Kindergärten von der damaligen Gemeinde Vöhringen ausgebaut. 1978 übernahm die Stadt die Trägerschaft des Kindergartens Süd. Damals gab es sieben Gruppen mit insgesamt 150 Mädchen und Buben.



1994 ging die Trägerschaft an die Katholische Kirchenstiftung über. Ein mutiger Schritt, weil es in der Diözese Pfarreien gab, die die Verantwortung für solche Einrichtung gerne den Kommunen überließen. 1998 wurde die erste Schülerhortgruppe eröffnet. Es wurde in den zurückliegenden Jahren ausgebaut und angebaut. Heute, so Holl-Kreutner, besuchen 200 Kinder die Kita, die von 37 pädagogischen Mitarbeitern betreut werden.

