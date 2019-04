19:00 Uhr

Wie der Osterhase in Bellenberg Gutes tut

Die Narrenzunft „Lacha Dreggler“ sammelt mehrere Hundert Euro für einen behinderten Jungen aus Vöhringen – aber nicht nur er profitiert von der Aktion.

Von Felicitas Macketanz

Beate Studer ist immer noch ganz aus dem Häuschen: „200 Kinder waren da mit ihren Eltern und Großeltern, die Tombola-Lose waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Studer ist Gründerin der Bellenberger Narrenzunft „Lacha Dreggler“ und hatte, wie berichtet, eine Ostereier-Suche für den guten Zweck organisiert, genauer gesagt zugunsten eines Angelman-Vereins und des Jungen Marcel Schrapp aus Vöhringen. Mehr dazu lesen Sie hier: Ostereier-Suche für den guten Zweck

Der 16-Jährige ist vom Angelman-Syndrom betroffen. Das heißt, seine körperliche und geistige Entwicklung ist verzögert und er leidet teilweise unter Schlafstörungen. Marcels Eltern bemerkten diese Auffälligkeiten als er noch im Kindergartenalter war und epileptische Anfälle hatte. Sie gingen zu verschiedenen Ärzten und ließen ihren Sohn mehrfach untersuchen. Als Marcel sechs Jahre alt war, wurde den Schrapps dann die Diagnose mitgeteilt: Angelman-Syndrom.

Angelman-Syndrom: Teenager hat eine verzögerte Entwicklung

Die „Lacha Dreggler“ unterstützten Marcel schon im vergangenen Jahr und kauften ihm ein spezielles Therapiefahrrad. Diesmal bekam er mithilfe des Vereins und den zahlreichen Spendern, die zur Ostereier-Suche auf das Gelände der Gartenbaufirma Fischer nach Bellenberg kamen, eine sogenannte Vibrationsplatte geschenkt. Sie soll seine Koordination verbessern. „Es war ein wunderschöner Tag und Marcel war happy und voller Freude“, sagt Studer, die immer noch hörbar begeistert von dem Interesse der anderen Menschen ist. Auch der Teenager mit dem seltenen Gendefekt sei sichtlich angetan von dem neuen Gerät und den vielen Menschen gewesen. Hier geht es zum Text der ersten Aktion: Hunderte Menschen wollen Marcel unterstützen

Aktion in Bellenberg: Marcel freut sich über sein neues Gerät

Insgesamt, so die Organisatorin, seien noch 700 Euro für einen Angelman-Verein zusammengekommen. Damit sollen nun auch andere Angelman-Betroffene unterstützt werden. Und die „Lacha Dreggler“ planen noch mehr: Jedes Jahr soll die Ostereier-Suche, die die Narrenzunft veranstaltet, einem guten Zweck gewidmet werden – es soll dabei vor allem um Angelman-Betroffene gehen, sagt Studer, die Marcel als Individualbegleiterin in der Lindenhofschule in Senden betreut. Es sei schön, wenn man den Menschen dann auch gleich persönlich etwas überreichen könne, sagt sie. So wie am Ostermontag in Marcels Fall. Er sei sehr glücklich gewesen und seine Familie auch.

Und noch eine Überraschung gab es: „Wir hatten Besuch von zwei Babywildhasen“, erzählt Studer begeistert. „Die Kinder hatten natürlich große Freude.“ Im Sommer soll Marcel dann, wie bereits angekündigt, zum Ehrenmitglied der Narrenzunft ernannt werden. „Das folgt definitiv“, sagt Studer.

So freute sich Marcel über dein Fahrrad: Eine Überraschung für Marcel Schrapp

Eine ausführliche Geschichte über Marcel lesen Sie hier: Angelman-Syndrom: Diagnose war für Eltern Schock und Erlösung

