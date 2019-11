Wie der neue Dorfladen in Jedesheim aussehen könnte

Plus Mit staatlichen Zuschüssen will die Stadt Illertissen ein neues Gebäude bauen. Nun gibt es erste Vorschläge zur Gestaltung. Weitere werden wohl noch folgen.

Mit dem Aussehen des neuen Dorfladens in Jedesheim haben sich die Stadträte im Illertisser Bauausschusses beschäftigt. Und am Rande auch mit einer delikaten Situation: Denn die Betreiber des Dorfladens haben den ehemaligen Hochbauamtsleiter Manfred Norrenbrock mit Planung beauftragt – allerdings ist, wie berichtet, inzwischen die Stadt die Bauherrin. Weil mancher in dieser geschäftlichen Liaison ein „Geschmäckle“ vermuten könnte, betonte Bürgermeister Jürgen Eisen ( CSU) in der Sitzung denn auch, dass ein ordnungsgemäßes Vergabeverfahren nötig sei. Das soll zudem weitere Vorschläge zur Gestaltung des neuen Dorfladens erbringen. Seine Ideen hatte Norrenbrock zur Sitzung vorgelegt.

Dorfladen Jedesheim: Wo früher die Bank war, wird künftig eingekauft

Vorgesehen ist der Neubau des Ladens auf dem Gelände der ehemaligen Illertisser Bank. Im Untergeschoss des zweistöckigen Baus soll das Geschäft untergebracht sein, in den oberen beiden Etagen sind insgesamt sechs Wohnungen angedacht. Sie sollen zwischen rund 65 und 90 Quadratmetern groß sein und so genug Platz für Paare oder kleine Familien bieten, hieß es. Für das Gebäude selbst lieferte Norrenbrock Varianten mit unterschiedlichen Dachneigungen: Ein Haus wäre demnach etwa 14,4 Meter, ein anderes „nur“ 12,5 Meter hoch. Sie unterscheiden sich zudem durch größere und kleinere Fenster. Außerdem sind Garagen vorgesehen und ein Flachbau, in dem ein Café untergebracht werden kann. Der Eingangsbereich auf der Westseite soll ein Vordach erhalten. Die Kosten taxiert Norrenbrock auf rund 2,3 Millionen Euro.

So stellt sich der ehemalige Illertisser Hochbauamtsleiter Manfred Norrenbrock den Eingang des neuen Gebäudes vor.

„Das ist eine Hausnummer“, sagte Norrenbrocks Nachfolger Florian Schilling in der Sitzung. Aber davon sei auszugehen gewesen: Als die Stadt die Trägerschaft des Neubaus im Sommer übernahm, war bereits von 2,2 Millionen die Rede gewesen. Allerdings ist mit umfangreichen Zuschüssen zu rechnen. Sie werden voraussichtlich aus mehreren Töpfen fließen, dazu gehören Dorferneuerung und das Programm „Innenstadt Außen“.

Weitere Architekten sollen ihre Ideen einbringen

Ob der Bau so umgesetzt wird, wie es die Entwürfe vorschlagen, ist offen. Geht es nach Bürgermeister Eisen, müssen weitere Architekten ins Boot geholt werden. „Wir wollen mindestens drei Angebote.“ Der Dorfladen sei ein großes Projekt für Jedesheim und für die ganze Stadt. Das Bauvorhaben in Jedesheim ist sogar so groß, dass es möglicherweise europaweit ausgeschrieben soll. Dies setze ein umfangreiches Verfahren voraus, sagte Schilling. Dabei könne sich dann auch Norrenbrock mit seinen bereits gemachten Entwürfen bewerben, hieß es.

Helga Sonntag wünscht sich eine Fotovoltaik-Anlage

Zu denen gab es von den Stadträten einige Anmerkungen. So riet Clemens Jans (Freie Wähler) dazu, Handelsexperten zu Rate zu ziehen. Sie sollten klären, ob die vorgeschlagene Raumaufteilung stimmig ist. Auch Eisen grübelte angesichts des Entwurfs, „ob die Anordnung funktioniert“. Da staatliche Gelder in den Bau fließen, würden wohl Auflagen zu beachten sein, vermutete er. Uwe Bolkart (CSU) gab zu Bedenken, dass die Fassade des neuen Gebäudes zu den sonstigen Umbauten im Zuge der Dorferneuerung in Jedesheim passen müsse. Und Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) vermisste eine Fotovoltaik-Anlage und „nachhaltige Gedanken“, etwa an eine Holzbauweise.

Um all das wird es wohl gehen, wenn nun innerhalb der Stadtratsfraktionen über die vorliegenden Ideen diskutiert wird. Hochbauamtsleiter Schilling will die Pläne derweil mit dem Amt für ländliche Entwicklung (als Zuschussgeber) abstimmen. Ist das erledigt, wird der neue Dorfladen erneut Thema in einer Sitzung sein.

