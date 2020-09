12:24 Uhr

Wie die Römerschanze zu ihrem Namen kam

Plus Ein Waldstück nahe Dietenheim trägt im Volksmund einen Namen, der Historiker stutzen lässt. Doch auch ohne antiken Bezug ist die Geschichte spannend.

Von Ralph Manhalter

Zumindest unter den zahlreichen Spaziergängern und manchen Mountainbikern ist die Römerschanze ein Begriff. Die Rede ist von einem Waldstück an der linken Illerleite zwischen Dietenheim und Regglisweiler.

Wie von unserer Redaktion berichtet, wurde vor einigen Wochen ein Spazierweg, der dort entlang verläuft, unbegehbar gemacht. Die zuständige Forstverwaltung begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass das Gebiet besonders geschützt sei und Freizeitsportler die Natur zu sehr stören.

Des Sportlers Leid, des Historikers Freud

Was den Sportfreunden Leid, kann des Historikers Freud sein. Dabei geht es weniger um bodendenkmalerische Erkundungen – dies ist die Arbeit der Archäologen, wenn sich auch vor einigen Jahren tatsächlich ein nicht autorisierter „Schatzsucher“ in die Tiefe des Berges wühlte. Nein, das Areal ist ausreichend dokumentiert und gewürdigt. Eine hervorragende Zeichnung hierzu fertigte Hans-Peter Köpf an, welcher auch zahlreiche Beiträge zur Geschichte von Illertissen und Au lieferte.

Wodurch zeichnet sich nun besagte Freude des Historikers aus? Sagen wir es so, sie besteht zunächst im Bedürfnis, den lokalen Begriff der Römerschanze aus dem kollektiven Dietenheimer, Regglisweiler sowie Illertisser Gedächtnis zu verbannen. Der Verfasser dieser Zeilen rieb sich ungläubig die Augen, als er erstmals von dieser Ortsbezeichnung hörte. Hatte er etwas übersehen, verpasst?

Wo die Römer wirklich waren

Nach kurzem Überlegen und unter Zuhilfenahme einschlägiger Literatur dann doch die Bestätigung seines Wissens: Natürlich waren Römer im Land; etwa von 15 vor Christus bis Mitte des 15. Jahrhunderts danach. Diese wohnten auch irgendwo, hatten befestigte Kastelle und benötigten auch Verkehrsverbindungen. Ein Beispiel für Ersteres wurde vor nicht langer Zeit an der Illertisser Vöhlinstraße ausgegraben. Ein Kastell gab es in Kellmünz, ein weiteres in Unterkirchberg und noch einige mehr. Eine Straße durch das Illertal ist ebenfalls wahrscheinlich, wenn auch noch nicht gesichert. Diese dürfte aber rechts des Flusses verlaufen sein.

Für die Römerschanze bei Dietenheim blieben da nicht mehr viel Römer übrig. Oder, um es wissenschaftlich auszudrücken: Es gibt am besagten Ort keinerlei Belege über eine Siedlungstätigkeit aus römischer Zeit. Mehr noch: Die einzigen „echten“ Schanzen aus dem Zeitalter der Antike in unseren Breiten sind die der Kelten. Genug belehrt, könnte der werte Leser nun meinen. Daher sei zur Versöhnung noch der Einwurf gestattet, dass ein Großteil dieser so benannten Geländedenkmale ihre Namensgebung durch den Volksmund erfahren hatte. Das ist mächtig, das war schon immer da, das muss uralt sein – das haben bestimmt die Römer schon gebaut. So könnte der Gedankengang abgelaufen sein, wer weiß?

Was wir jedoch wissen, ist der Ausbau des Geländesporns im Hochmittelalter zu einer befestigten Wehranlage. Dies belegen detaillierte Untersuchungen des ausgedehnten Areals. Tatsächlich waren es sogar zwei Wehrburgen, vermutlich mit zeitlichem Abstand errichtet, die den Bergsporn dominierten. Greift man sich nun die Herrschaftsgeschichte des 12. und 13. Jahrhunderts, so fallen im Raum zwischen Rot und Roth der umfangreiche Besitz und die zahlreichen Rechte der Herren von Kirchberg ins Auge. Diese verzweigten sich schon bald in drei Linien: Kirchberg-Kirchberg, Kirchberg-Wullenstetten und Kirchberg-Brandenburg, womit wir schon mal in der Gegend sind. Unser besagter Bergsporn trägt auch den Namen Altenberg.

Und wie auch beim Namen Altenstadt wird eine Lokalität als „alt“ bezeichnet, wenn sie zugunsten etwas Neuem aufgegeben wird. Die rechts der Iller gelegene Marktgemeinde bekam diesen Namen verpasst, als die Herren von Rechberg ihren Sitz in das höher gelegene Illereichen verlegten. Die Altenburg dürfte nach allem, was wir wissen, dieses Attribut zugesprochen bekommen haben, nachdem die dortigen Bewohner einen Umzug auf die Regglisweiler Brandenburg vornahmen. Somit kann die Dietenheimer Altenburg als ursprüngliche Brandenburg gelten, auf welcher nach der Stammesteilung die namengebende Linie der Kirchberger saß. Im Jahr 1298 verblich mit Hartman IV. jedoch der letzte dieses Zweiges, sodass dessen Besitzungen an das Haus Habsburg fielen. All das ist zugegebenermaßen sehr lange her, der Weg in die Römerzeit würde dennoch lange 900 Jahre weiter zurückführen.

Der Weg, der heute die Gemüter erhitzt, weil es ihn künftig nicht mehr geben soll, hatte in früheren Zeiten aber wohl die Altenburg mit der Brandenburg verbunden.

Lesen Sie auch: