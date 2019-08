vor 5 Min.

Wie die Wälder der Region dem Klimawandel trotzen sollen

Ein Vertrag soll dafür sorgen, dass auch in Zukunft noch viele Bäume wachsen. Warum dabei auch neue Gesichter mithelfen.

Von Regina Langhans

Ganz schön viele Experten sind unterwegs, wenn es heißt, den Wald fit zu machen für die Zukunft: Klimawandel und wachsende Unkenntnis in der Waldbewirtschaftung seien die Herausforderungen, sagt Axel Heiß vom Amt für Forstwirtschaft. Mit Josef Mack, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm (FBG) und weiteren Förstern hat er sich im Forstrevier in Illertissen getroffen und eine Kooperation unterzeichnet. Sie ist Teil des im Juli 2018 geschlossenen Waldpaktes. Er will eine engere Zusammenarbeit von Amt- und Privatbesitzern erreichen.

Förster Bernd Karrer übernimmt mehr Aufgaben

In Illertissen geht mit dieser vertraglich neu definierten Zusammenarbeit zufällig noch ein Personalwechsel einher: Die Stelle des in Pension gegangenen forstlichen Beraters Peter Schaffner übernimmt Bernd Karrer. Und zwar mit neu definiertem Aufgabenbereich: Als Koordinator im Sinne des Waldpaktes wird Karrer zusätzlich zu den Aufgaben im Forstrevier Illertissen die Zusammenarbeit zwischen der FBG und dem Amt betreuen. Er informiert: „Die Inhalte der Kooperation haben wir in einem Workshop in Roggenburg erarbeitet.“

Für den Wald: (v. links) Jan Wohlhüter, Stefanie Süß, FBG-Geschäftsführer Michael Kölbl, Forstamtsleiter Axel Heiß, Ekkehard Steger, FBG-Vorsitzender Josef Mack sowie die Revierleiter Bernd Karrer und Michael Mayr. Bild: Regina Langhans

Unterstützung erfährt Karrer von Forstkollegin Stefanie Süß. Die Projektmanagerin für die Initiative „Zukunftswald Bayern“ ist neu im Team. Die Forstingenieurin wird Vertreter aller Forstarten beim Waldumbau beraten, etwa was die zur Verfügung stehenden staatlichen Zuschüsse angeht.

Fichten allein überstehen den Klimawandel nicht

Amtsleiter Heiß sagt: „Waldbesitzer lernen, welche Baumarten sich für ihr Areal eignen.“ In Süddeutschland werde der Wald von Fichten bestimmt, die allein dem Klimawandel nicht widerstünden. Mack von der FBG ergänzt: „Wir wollen die Waldbesitzer in ihrer Eigenverantwortlichkeit bestmöglich unterstützen.“ So ermuntert FBG-Geschäftsführer Michael Kölbl: „Im Wald nichts zu tun, ist immer noch die schlechtere Lösung.“

