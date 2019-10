17:30 Uhr

Wie diese Herrenstetterin positive Gedanken in die Welt trägt

Künstlerin Annette Falz-Orlitta aus Herrenstetten fertigt Segensstäbe an. Einige ihrer hölzernen Kunstwerke haben es sogar bis nach San Francisco geschafft.

Von Zita Schmid

Seit etwa zehn Jahren fertigt und verkauft Annette Falz-Orlitta Segensstäbe. Die handgemachten Unikate der selbstständigen Kunsthandwerkerin finden nicht nur in der Region Abnehmer. Auch in den Tiroler Bergen und im Westen der USA in Kalifornien haben sie schon ihren Platz gefunden.

Ihre Segensstäbe seien eine neue, moderne Variante eines alten Brauchs. Früher sei es Tradition gewesen, Segenswünsche etwa als Stickerei auf Bilder zu schreiben oder in Türrahmen zu schnitzen. „Die Idee, einen Stab mit einem Haussegen zu beschriften, stammt von mir“, sagt sie. Begonnen hat es vor mehr als zehn Jahren.

Bei Freunden habe sie über der Tür ein Bild mit einem Segensspruch gelesen, den sie von ihrem Priester zur Hochzeit bekommen hatten. „Der Text hat mich sehr berührt“, erinnert sich Falz-Orlitta. Sie schrieb ihn ab, doch der Zettel landete erst einmal für einige Zeit in der Schublade. „Die Pfahlrohlinge bei einer Holzfirma haben in mir die Idee geweckt“, erzählt die Kunsthandwerkerin. Nämlich, den Segensspruch um das runde Holz zu schreiben. Diesen ersten, nur für private Zwecke gefertigten Segensstab nahm sie mit auf eine Kunstausstellung. „Ich hätte ihn mehrmals verkaufen können“, erzählt sie.

Ihre bunten Segensstäbe sind 2,25 Meter lang und haben einen Durchmesser von sieben bis acht Zentimeter. Das Holz stammt von heimischen Fichten. Den Rohling bearbeitet Falz-Orlitta in ihrer Werkstatt in Herrenstetten. Anschließend er wird von Hand bemalt, beschriftet und mit einer dreifachen Lackierung wetterfest gemacht.

Künstlerin ist auf verschiedenen Märkten vertreten

Mit ihren Segensstäben und anderen Kunstwerken ist Falz-Orlitta mehrmals im Jahr auf Kunsthandwerker- und Gartenmärkten in der Region sowie im Raum München, Stuttgart oder auch der Bodenseegegend unterwegs. Kunden beliefert sie nach eigenen Angaben in ganz Deutschland, in der Schweiz und Österreich. Sie war auch schon auf Märkten in Tirol und Südtirol vertreten. In Imst verkaufte sie etwa einen Segenstab, der nun an der Tür einer über 2000 Meter hoch gelegenen Verpeilhütte im Kaunertal die Hüttenbesucher grüßt.

Ihre Segenswünsche haben auch schon San Francisco erreicht. Zwei Familien, die dorthin ausgewandert seien, hätten sie mitgenommen, erzählt die Kunsthandwerkerin aus Herrenstetten. Bei diesen zwei Unikaten handelte es sich um eine kleinere Variante ihrer Segensstäbe, um sogenannte Geburtsstäbe. Diese kreiert Falz-Orlitta auf Bestellung. Versehen mit Geburtsdatum, Größe, Gewicht des Kindes und einem von ihr selbst verfassten Segenstext seien die Stäbe oftmals ein Geschenk zur Taufe eines Kindes.

Farbe und Design sind bei ihren Segensstäben individuell wählbar. Sehr wichtig sind ihr nach wie vor die Segenswünsche, darunter auch sogenannte Augustinus-Bekenntnisse. Sie reichen von „Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen“, über „Einander belehren und voneinander lernen“ bis hin zu „Sich äußern in Miene, Wort und tausend freundlichen Gesten“.

Die Segenswünsche sollten nach Möglichkeit immer einen Platz auf ihren großen Stäben finden. „Vielleicht sind die Segensstäbe meine Chance, positive Gedanken in die Welt zu streuen“, sagt Falz-Orlitta mit einem Lachen. Es gäbe viele Leute, die wieder offen dafür sind. Offen für den eigentlich alten Brauch, dem sie mit ihrem Stab eine neue Form gegeben hat.

Hinweis: Weitere Infos und Kontakt unter www.schauwerbe-kunst.de

