Wie dieses Quintett seine Zuhörer in Illertissen überraschte

Das Attacca-Brass-Quintett bringt Schwung in die Stadtpfarrkirche in Illertissen - auch aus dem „Off“.

Von Regina Langhans

Fünf junge Bläser haben am Wochenende beim Adventskonzert in der Stadtpfarrkirche Illertissen aufhorchen lassen. Etwa 100 Zuhörer waren gekommen, um das Attacca-Brass-Quintett mit dem Illertisser Hornisten Jonas Gira alte und neue Musik spielen zu hören. Dass es da nicht „staad“ zuging, sondern quirlig festlich, ließ ein Blick ins Programm ahnen: Werke der Barockzeit neben modernen Stücken und traditionellen Weisen standen an.

Überraschungen inbegriffen, da die Bläser mit ihren Auftritten innerhalb der räumlichen Gegebenheiten variierten. So begannen die Bläser ihr Spiel im „Off“ – wie sie bei der Begrüßung erklärten – also außerhalb des Konzertraums in der danebenliegenden alten Sakristei. Und zwar erst bei geschlossener, dann geöffneter Tür, um dann im Chor oder unter der Empore zu spielen. Das klang nach spannender Musik – und so war es dann auch.

Musik in der Kirche: Räume werden gewechselt, es kommt Spannung rein

Das Quintett begann festlich-feierlich mit italienischer (Giovanni Buonamente), dann französischer (Claude Le Jeune) Barockmusik. Ihr folgte eine fröhlich vorgetragene Suite aus der „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel, aber auch ein Concerto, das Johann Sebastian Bach in Anlehnung an Antonio Vivaldi verfasst hatte. Die durchwegs anspruchsvollen Werke waren arrangiert. Damals waren sie für Bläser ohne Ventile nicht spielbar.

Anders die Standards zeitgenössischer Musiker, deren brillante Interpretationen dem Attacca-Brass-Quintett den ersten Preis bei „Jugend musiziert“ eingebracht haben. Bei „Music Hall Suite“ von Joseph Horowitz vermittelten sie im Hin und Her von Jazz und Ragtime quirliges Großstadtleben. Ähnlich bei Enrique Crespos „Suite Americana“, eine Folge mexikanischer Tänze als komplexes ineinandergreifendes Werk. Die Musiker bewiesen bestes Zusammenspiel. Etwa, indem sich die Register in ihren Tonstufen die Motive zuzureichen schienen, vom Trompetenhall zu warmen Horn- und Posaunenklängen bis zur alles untermalenden Tuba. Dabei war der Hornist Jonas Gira trotz mittlerer Höhen durch samtweiche Tonfarben gut herauszuhören.

