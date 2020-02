vor 25 Min.

Wie ein Bild zur Zerreißprobe für Freundschaft wird

Auf der Bühne des Eychmüller-Hauses in Vöhringen entbrennt ein Streit um ein Gemälde und die Frage "Ist das noch Kunst?". Eine Komödie von Yasmina Reza.

Von Ursula Katharina Balken

Über nichts lässt sich wohl besser streiten als über ein Abseits beim Fußball und über Kunst. Seit den Zeiten von Joseph Beuys haben Kunstbeflissene gelernt, dass Provokation durchaus künstlerischer Ausdruck sein kann. In der Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza geht es um ein Bild, an dem sich drei Männer abarbeiten, sich aufreiben, ihre Freundschaft gerät ins Wanken.

Was ist Kunst und was kann weg?

Reza, vielfach ausgezeichnete französische Autorin, hat die Komödie geschrieben, die im Wolfgang-Eychmüller-Haus begeisterte. Das Objekt des sich anbahnenden Zwistes ist ein Bild: strahlend weiß, mit angedeuteten weißen Streifen. Das Stichwort an dem die Meinungen des Trios auseinanderdriften, ist der Satz „für diese Scheiße hast du 200.000 Franc (etwa 30.000 Euro) ausgegeben?“ Serge (Luc Feit), ein feinsinniger Dermatologe, hat das Bild gekauft und fühlt sich tief verletzt. Er gibt sich verliebt, sitzt sinnend vor dem Bild, blickt auf die makellose Schönheit des 1,60 auf 1,20 Meter großen Kunstwerks, das er wie eine kostbare Skulptur durch die Gegend trägt. Für ihn ist das weiße Nichts die Erfüllung kreativen Schaffens, die ihn in ihren Bann zieht.

Yvan (Heinrich Schafmeister), der Papierhändler, immer zu Clownerien bereit, leicht überdreht und dabei so hyper-sensibel, dass ihm bei Gefühlswallungen spontan Taschentücher gereicht werden, ist ein wunderbares Pendant zu Serge. Weh tun will er dem Kunstliebhaber nicht, also sinkt er in die Knie, Interesse vortäuschend und guckt, sieht aber auch nichts anderes als Weiß.

Schluss mit lustig - jetzt wird geätzt

Der dritte im Bunde ist Marc, gespielt von Leonard Linsink. Ein Luftfahrtingenieur, der seine Kommentare zum Bild im Gegensatz zu den Auslassungen der anderen beiden, kurz-knackig und von Liebenswürdigkeit umhüllt formuliert.

In Rezas Theaterstück geht es jedoch nur vordergründig um Kunst. Die Autorin wirft einen Blick auf die Fragilität einer Freundschaft. Jeder ist irgendwo verletzlich. Und da die Freunde auch wissen, an welcher Stelle man die Nadeln beim anderen ansetzen muss, sind sie emsig dabei, diese Sensibilität verbal anzukratzen. Dann ist Schluss mit lustig, das Lachen verstummt, jetzt wird geätzt. Dabei ist doch das gemeinsame Lachen das Bindeglied, das eine gute Freundschaft bindet.

Schließlich setzt Marc den roten Filzstift auf dem Bild an und hinterlässt darauf eine Kritzelei. Ist das das Ende des Trios, das bisher alles überstanden hat? Der Schluss ist fast kindlich rührend. Der geknickte Yvan wird mit Leckerlies aufgeheitert. Man spürt wie die spröde gewordenen Bindungsseile wieder an Festigkeit gewinnen. Auch das Publikum weiß offenbar die neue Einheit zu schätzen und honoriert die brillante Inszenierung von Fred Bernt mit lang anhaltendem Beifall.

