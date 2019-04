vor 36 Min.

Wie es ist, sich Großeltern zu leihen: Eine Illertisser Familie berichtet

Plus Seit fast zwei Jahren gibt es das Leihgroßeltern-Prinzip in der Vöhlinstadt. Die Beteiligten sind größtenteils begeistert. Ein Problem aber bleibt.

Von Dominik Stenzel

Zeit ist in unserer heutigen Gesellschaft ein rares Gut. Das bekommen auch Familien mit kleinen Kindern zu spüren. Wenn beide Elternteile berufstätig sind, kann es schon einmal zu einer organisatorischen Herausforderung werden, den Nachwuchs vom Kindergarten oder von der Schule abzuholen. Insbesondere, wenn keine Verwandten im nahen Umkreis leben. In Illertissen leistet das Leihoma- und Leihopa-Projekt in diesen Fällen seit eineinhalb Jahren Abhilfe. Die Initiative wurde im Oktober 2017 von der Bürgerstiftung ins Leben gerufen und richtet sich einerseits an Rentner, die keine eigenen Enkel haben, und andererseits an Familien, die vor Ort keine Großeltern haben.

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen

Wenn die richtigen Großeltern nicht da sein können Wie die Pellegrinos aus Tiefenbach. Seit fünf Jahren leben Alberto und Daniela mit ihren beiden Kindern, der achtjährigen Sophie und dem dreijährigen Philipp, in dem Illertisser Ortsteil. Daniela, die in Neu-Ulm arbeitet, kommt ursprünglich aus Zwickau, wo ihre Eltern noch immer wohnen. Alberto ist in Wechselschicht beschäftigt – seine Verwandten leben noch weiter weg: Der 49-Jährige stammt aus der italienischen Region Ligurien. Das Leihgroßeltern-Projekt war für die Pellegrinos deswegen ein willkommenes Angebot: Gleich nachdem sie von der Aktion erfahren hatten, hätten sie sich bei der Bürgerstiftung angemeldet, sagt Daniela. Die Greulichs gehörten zu den ersten Familien mit Leihgroßeltern Das schnelle Handeln hat sich ausgezahlt. Seit Ende 2017 kümmern sich die Greulichs um Sophie und Philipp, wenn Mama und Papa mal keine Zeit haben. Leihopa Hans-Günther und Leihoma Andrea haben zwar selbst zwei Enkelkinder. „Die leben aber in Heidelberg, allzu oft sieht man sich deswegen leider nicht“, sagt Andrea Greulich, die früher als Krankenschwester arbeitete und von dem Konzept begeistert ist. Als junge Eltern seien sie und ihr Ehemann aus beruflichen Gründen von Bremerhaven nach Süddeutschland gezogen. „Wir wären froh gewesen, wenn es schon damals ein solches Projekt gegeben hätte“, sagt die 66-Jährige. Nun holen die Greulichs Sophie vom Schwimmunterricht ab, springen als Babysitter für den dreijährigen Philipp ein und betreuen die beiden Kinder bei sich zu Hause oder bei den Pellegrinos. Brettspiele stehen dabei hoch im Kurs. „Wir haben dadurch schon viele neue, exotische Spiele kennengelernt. So lernt man auch im Alter noch dazu“, sagt Andrea Greulich mit einem Grinsen. Seitdem sich die Pellegrinos auf die Greulichs verlassen können, sei deren Leben um einiges „stressfreier“, wie es Daniela Pellegrino ausdrückt. Sie nennt konkrete Beispiele, wo sie ohne die beiden Senioren aufgeschmissen gewesen wäre: So konnten die beiden Rentner die Kinder zum Beispiel von Schule und Kindergarten abholen, als Pellegrinos Zug von Neu-Ulm nach Illertissen ausfiel. Und auch nachdem sich die 40-Jährige einer Knieoperation unterzogen hatte, seien die Greulichs eine „riesige Hilfe“ gewesen. Das Projekt soll eine Zukunft haben Das Vertrauen zwischen den beiden Familien ist groß. Mittlerweile haben die Greulichs sogar einen eigenen Schlüssel zum Haus der Pellegrinos. Die Chemie passe einfach – das habe sich schon kurz nach dem ersten Kennenlernen gezeigt: „Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Man hatte das Gefühl: Wir kennen uns schon ewig“, sagt Daniela. Laut Marita Kaiser, der Vorsitzenden der Bürgerstiftung, gehe es in den meisten Fällen so harmonisch zu wie bei den Pellegrinos und den Greulichs. Bei der Stiftung sei man „sehr zufrieden“ mit dem Projekt. Ein Manko gibt es jedoch: Zu wenige Senioren stellen sich als Leihgroßeltern zur Verfügung. Derzeit seien es 18 Leihomas und Leihopas, die hohe Nachfrage seitens der Familien könne damit nicht gedeckt werden. Sieben stehen deswegen auf der Warteliste, sagt Margitta Häußler, die als stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung für die Koordination der Initiative zuständig ist. Das Projekt soll jedoch unbedingt weitergeführt werden. „Es ist einfach eine tolle Sache, von der alle Beteiligten profitieren können“, sagt Kaiser. Die Kinder hätten mindestens eine zusätzliche Bezugsperson, die Eltern seien deutlich flexibler. Und für viele Senioren, die im hohen Alter noch fit und rüstig sind, sei der Umgang mit Kindern schlichtweg eine große Bereicherung. „Rentner haben dadurch eine wichtige Aufgabe und das Gefühl, gebraucht zu werden“, erklärt Kaiser. Wie es damals dazu kam, dass das Projekt ins Leben gerufen wurde, lesen Sie hier. Kontakt: Rentner, die Leihoma oder Leihopa werden wollen, oder Familien, die Interesse an Leihgroßeltern haben, können sich bei der Bürgerstiftung Illertissen melden. Die folgenden Ansprechpartner dafür sind telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Sie erteilen auch nähere Infos zu dem Projekt. Margitta Häußler: Telefon 07303/900659, E-Mail margitta-haeussler@googlemail.com



Marita Kaiser: 07303/929155, stiftungen@maritakaiser.de



Gerti Keßlinger: 07303/7856, gerti@kesslinger.de

Markus Weiß: 07303/17212, weiss@illertissen.de



Themen Folgen