Wie es mit dem Café Merkle weiter geht

Es war eine schlechte Nachricht für Kaffeeliebhaber: Mehr als 100 Jahre gab es in dem markanten Gebäude in Altenstadt ein Café – nun sollte das Merkle schließen. Der bisherige Pächter Jakob Keller musste den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

Im Merkle geht es bald weiter

Nun aber gibt es gute Nachrichten: Denise Melanie Stiel aus Buch will das traditionsreiche Café übernehmen. Der Pachtvertrag läuft ab dem 1. April, die Neueröffnung ist derzeit für den 16. April geplant. Stiel hofft, diesen Termin halten zu können. „Zwei Wochen sind natürlich wenig Zeit, um alles vorzubereiten“, sagt sie. Viel verändern soll sich allerdings nicht. Die Einrichtung sei gut erhalten, der Vorpächter habe die Sitzpolster erst vor kurzer Zeit neu bespannen lassen, sagt die 31-Jährige. Das Wichtigste für die Gäste ist aber ohnehin die Speisekarte. Auch die bleibt, bis auf wenige kleine Änderungen, gleich.

Die Gäste fragen oft nach dem Salatdressing

Insbesondere mit seinen Salaten hat sich das Merkle in Altenstadt einen guten Ruf erworben. Sie waren bei den Gästen sehr beliebt. Stiel erzählt: „Ich werde sogar ganz oft gefragt, ob es bei mir noch die gleiche Salatsauce geben wird.“ Und ja, die wird es geben. Vorpächter Jakob Keller hat das Rezept hinterlassen. In den gut zwei Wochen, die Denise Stiel bleiben, um sich auf die Eröffnung vorzubreiten, will sie die Karte, inklusive Salaten, „rauf und runter kochen“, um den Gästen die Speisen in gewohnter Art und Weise servieren zu können.

Mit dem bisherigen Pächter Keller ist Stiel in engem Kontakt. Die beiden sind weitläufig miteinander verwandt. Keller unterstützt seine Nachfolgerin nicht nur mit seinem Dressing-Rezept, sondern gibt auch Tipps und Ratschläge für die Arbeit als Café-Inhaberin. Er sei froh dass jemand das Merkle weiter betreibt. „Bei mir ging es gesundheitlich leider wirklich nicht mehr. Da will ich jetzt niemandem im Weg stehen, der Interesse an dem Café hat.“ Am Ende habe es dann sogar mehrere Interessenten gegeben.

Denise Stiel erfüllt sich eine alten Traum

Mit der Übernahme des Lokals erfüllt sich für Stiel ein lang gehegter Traum. Die Bucherin sagt: „Ich wollte schon immer genau so ein Café führen.“ Am Merkle habe ihr immer besonders gut gefallen, dass es mit seiner herzlichen und familiären Atmosphäre ein ganz gemischtes Publikum anzieht. Dort treffe sich Jung und Alt. „Familienfeiern, Freundinnen, die abends noch gemeinsam was trinken gehen oder die Sportgruppe, die nach dem Training noch einen Salat isst – ins Merkle ist jeder gekommen“, sagt Stiel. Sie wünscht sich, dass das so bleibt. Alle Angestellten des Lokals, die bisher noch keinen neuen Job gefunden haben, werden weiterhin in dem Café arbeiten.

Seit rund 100 Jahren wird in diesem Haus Kaffee ausgeschenkt. Weil Pächter Jakob Keller aufhören musste, ist das Merkle derzeit geschlossen.

Das Merkle ist nicht das erste Café, das Stiel leitet. In ihrem Laden La Decoratione in Buch können die Gäste nicht nur Dekoartikel kaufen, sondern auch frühstücken. Außerdem gibt es dort Kaffee und täglich wechselnde Kuchen. Zu Gunsten des Merkles wird Stiel das Le Decoratione schließen und sich voll auf das Café in Altenstadt konzentrieren. Dafür wird es dann Dekoartikel in Altenstadt geben. Auch abgesehen von ihrer Arbeit im La Decoratione hat Stiel einige Erfahrungen in der Gastro-Branche gesammelt. In Illertissen machte sie in der Krone eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Anschließend arbeitete sie in den Restaurants verschiedener Vier-Sterne-Hotels.

