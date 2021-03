vor 19 Min.

Wie es mit dem Sozial-Raum-Projekt "Inklusives Babenhausen" weitergeht

Plus 2017 startete das Dominikus-Ringeisen-Werk das Sozial-Raum-Projekt "Inklusives Babenhausen". Wie sich die Pandemie auf die Arbeit auswirkt und welche Herausforderungen es abseits davon gibt, berichtet Leiter Hans Schrott.

Von Sabrina Karrer

Es ist eine etwas andere Sichtweise auf die Corona-Pandemie, die Hans Schrott aus seiner Erfahrung der zurückliegenden Monate heraus schildert: Der Lockdown entschleunigt das Leben - und Menschen mit psychischen Erkrankungen spüren im Alltag oftmals weniger Druck, mit der so schnell gewordenen Gesellschaft mithalten zu müssen. Schrott leitet das Sozial-Raum-Projekt "Inklusives Babenhausen", welches das Dominikus-Ringeisen-Werk 2017 in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen gestartet hat. Im vergangenen Jahr lief die Förderung vonseiten der "Aktion Mensch" aus. Wie es nun mit dem Projekt weitergeht - und wie Corona die Arbeit mit den Klienten beeinflusst.

Menschen mit Handicap sollen zu einem selbstverständlichen Teil der Gesellschaft werden: Dieses Ziel steht über dem Sozial-Raum-Projekt "Inklusives Babenhausen". Es soll dazu beitragen, Betroffene in das öffentliche Leben einzubinden, sowohl in den Bereichen Wohnen, Schule und Arbeit, als auch Freizeit und Kultur. Eine wichtige Säule ist das Ambulant Betreute Wohnen (ABW). Es geht dabei darum, erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung ein weitgehend eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung oder einer Wohngemeinschaft zu ermöglichen.

In Babenhausen gibt es derzeit drei inklusive WGs

In Babenhausen gibt es laut Hans Schrott derzeit drei solcher WGs. Insgesamt würden 13 Klienten im Rahmen des ABW begleitet. Es habe sich herausgestellt, dass in diesem Bereich der größte Bedarf innerhalb des Sozial-Raum-Projekts herrscht. "Wir haben deshalb bei der Aktion Mensch eine Nachfolgeförderung beantragt und sie für das ABW bekommen", sagt der Leiter. " Da liegt jetzt der Fokus drauf." Es gibt ihm zufolge regelmäßig neue Anfragen, nicht nur aus der VG Babenhausen. Leider könne man den Bedarf nicht so bedienen, wie es notwendig wäre - einerseits, weil sozialer Wohnungsbau rar ist, andererseits wegen des allgemeinen Personalmangels.

Begegnungen zeichnen die Arbeit innerhalb des Projekts aus - und die sind in Zeiten, in denen die Distanz zu Anderen das Gebot der Stunde ist, nur eingeschränkt möglich. "Seit Anbeginn der Pandemie setzen wir uns damit auseinander, wie wir unsere Dienste so gut wie möglich machen können", sagt Schrott. "Es sind die Vorgaben, alles auf das Wesentliche einzuschränken." Das Wesentliche, das sind die Hilfen im täglichen Leben, beispielsweise Unterstützung beim Einkaufen, die Begleitung bei Behördengängen oder die Koordination von Arztbesuchen. Es gehe darum, dem Alltag eine Struktur zu geben, sagt Schrott. Das geschehe auf individuelle Weise, an die Bedürfnisse der Klienten angepasst. "Dass wir zu ihnen kommen, macht uns zu einem zuverlässigen Faktor in ihrem Leben."

Auch die sozialen Kontakte zu pflegen und zu stärken, ist nach wie vor unerlässlich. "In seiner Blase fühlt sich jeder am wohlsten", beschreibt Schrott die Ausgangslage. "Aber diese Blase immer wieder neu zu durchbrechen, bedeutet Weiterentwicklung." Es komme dabei mehr auf die Qualität der Begegnungen an - ein intensives Gespräch etwa - als auf deren Quantität. "Bisher haben wir vieles auffangen können", so sein Eindruck.

Freizeitaktivitäten in der Gemeinschaft sind nicht möglich

Freizeitaktivitäten in der Gruppe sind in der Pandemie allerdings weggebrochen. So auch der inklusive Stammtisch, zu dem sich regelmäßig Menschen mit und ohne Handicap aus Babenhausen und Umgebung trafen. Er fand vor einem Jahr zum letzten Mal statt. "Das geht den Klienten ab", erzählt Schrott. "Wenn es wieder möglich ist, wollen wir den Stammtisch wieder beleben." Ein besonderes Erlebnis hätte im Frühjahr 2020 ein inklusives Konzert in Babenhausen sein sollen. Es sei sehr schade gewesen, es absagen zu müssen.

Nicht nur auf zwischenmenschlicher, sondern auch auf organisatorischer Ebene ist die Pandemie eine Herausforderung. Die Personalplanung werde so ausgeklügelt gestaltet, dass es möglichst wenige Kontakte zwischen den Mitarbeitern gibt - auf Abstand und mit Masken. Sitzungen finden nur virtuell statt, wobei das Team den unmittelbaren, persönlichen Austausch sehr vermisse. Gejammert wird aber nicht: "Die Mitarbeiter sind so engagiert dabei, mit Herzblut und professionellem Sachverstand", lobt Schrott. Auch das stimme zuversichtlich.

