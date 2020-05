vor 2 Min.

Wie es mit dem Wohngebiet weitergehen soll

Das bestehende Mischgebiet westlich des Verbrauchermarktes soll in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt werden, in dem auch Mehrfamilienhäuser und Wohnungen entstehen.

Plus Häuser und Wohnungen können in Buch entstehen. So stellt sich der Gemeinderat das neue Gebiet "Straßäcker" vor.

Von Claudia Bader

Auch im Gemeindegebiet von Buch ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum groß. Um die Situation zu verbessern, hat der Marktrat bereits im August 2019 das 1,25 Hektar große Gebiet „Straßäcker“ im Bucher Norden ins Auge gefasst.

