Wie es mit der Vöhringer „Krone“ weitergeht

Ein graues Baugerüst umschließt seit einigen Wochen eines der markantesten Gebäude Vöhringens. Denn das ehemalige Gasthaus „Krone“ in der Ulmer Straße wird umgebaut. Die neuen Besitzer haben einiges vor: Das Haus soll kernsaniert und aufgestockt werden. Auch ein Anbau ist geplant. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären die beiden Investoren, wie ihre Pläne aussehen. Und sie versprechen schon jetzt: „Das wird ein prägendes Ding.“

Seit einigen Monaten steht das Gebäude leer. Bis dahin wurden dort in der „Zentrale“, einer Kneipe, Getränke ausgeschenkt. Doch wie viele andere Gasthäuser in der Region, musste die „Zentrale“ Anfang des Jahres schließen. Sie teilt ihr Schicksal mit Lokalen wie dem „Schwarzen Adler“, der „Krone“ in Illertissen oder dem „Löwen“ in Weißenhorn. Nur für den „Löwen“ steht schon fest, wie es weitergehen soll: Ein neuer Pächter will das Hotel weiterführen. Für die „Krone“ jedoch, haben die Besitzer Alexander und Eduard Matis, die das Haus vor knapp zwei Jahren gekauft haben, andere Pläne.

Gemeinsam führen die Brüder eine Immobilienfirma in Illerzell. Ihr Hauptaugenmerk: Schlüsselfertiges Bauen. Sie bringen also Erfahrung mit, die „Krone“ ist für sie jedoch das erste Umbauprojekt dieser Größenordnung. Nach der Kernsanierung soll im Erdgeschoss Platz für ein neues Restaurant entstehen. „Wir stellen uns ein kleines Lokal vor, nichts Großes. So, wie es in der Vergangenheit auch schon war“, sagt Alexander Matis. Eine Kneipe wolle man hingegen nicht mehr. Genaue Pläne zur Art des Lokals gebe es noch nicht. Auch einen Pächter habe man bislang nicht gefunden.

Mieter sollen aus Vöhringen kommen

Doch nur mit einem Restaurant geben sich die Brüder noch nicht zufrieden. Ihre Pläne reichen weiter: Sie sprechen von Mietwohnungen, die dort entstehen sollen. Vier solche Wohnungen seien geplant, alle zwischen 88 und 95 Quadratmeter groß. Und: „Es wird auch eine Penthouse-Wohnung geben.“ Die soll knapp 134 Quadratmeter messen, wenn sie dann fertig ist. Um das alles umsetzen zu können, soll das Dach abgenommen und ein weiteres Stockwerk auf den Grundbau aufgesetzt werden. Bei den künftigen Mietern hoffen die Investoren auf die Vöhringer selbst. Sie denken dabei etwa an Senioren, die ihre Häuser wegen des Alters aufgeben mussten und nun in der Stadtmitte leben wollen. „Das Gebäude liegt sehr zentral. Zum Arzt und zum nächsten Laden ist es nicht weit“, so Matis. Deshalb sollen die Wohnungen durch einen Aufzug barrierefrei gestaltet werden.

Neben einem Restaurant und den Wohnungen wollen die Brüder zudem einen Anbau auf der Seite der Bahnhofstraße errichten. Dort sollen Büros für ihre Immobilienfirma entstehen. Die drei Teile des Gebäudes sollen durch separate Eingänge zugänglich sein. „So kommen sich die Leute nicht in die Quere“, erklärt Alexander Matis.

Die Pläne für die "Krone" sind ambitioniert

Für ein 150 Jahre altes Gebäude wie die „Krone“, in der zeitweise Fasching und Hochzeiten gefeiert wurden, sind die Pläne ambitioniert. Doch die Brüder sind sicher, dass das Haus die Arbeiten überstehen wird. „Die Grundmauern sind sehr solide. Wenn man die Fassade genau ansieht, erkennt man keine Risse.“ Und auch wenn sich einiges ändert: Die Fassade wird den aktuellen Baustil behalten. „Man soll sehen können, dass das Haus historisch ist“, sagt Eduard Matis.

Schon in dieser Woche soll es mit den Arbeiten losgehen. Stück für Stück wollen die Investoren ihre Ideen umsetzen. Wie viel sie in die „Krone“ investieren, wollen die Brüder jedoch nicht sagen. Denn das ganze Projekt sei ein privates Investment. Auch stehe noch nicht fest, wann die neue „Krone“ fertig sein wird. Alexander Matis sagt jedoch: „Ende nächsten Jahres sieht man sicher schon einiges.“

