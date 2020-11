vor 13 Min.

Wie geht es mit dem Café am Markt in Illertissen weiter?

Plus Eine neue Nutzung der Immobilie am Illertisser Marktplatz ist offenbar nicht in Sicht. Das sagt einer der Eigentümer.

Von Sabrina Karrer

Der geschwungene, weiße Schriftzug „Café am Markt“ erinnert noch an die Tage, an denen sich die Illertisser zum Kaffeeklatsch oder auf eine Feierabendhalbe in dem Traditionslokal am Marktplatz getroffen haben. Seit dem Frühjahr ist das nicht mehr möglich. Auch nach der allgemeinen Corona-Pause öffnete das Café am Markt seine Türen nicht mehr für Gäste. Wie geht es weiter mit dem Leerstand in prominenter Lage?

Wie berichtet, endete das Pachtverhältnis mit dem bisherigen Betreiber, der das Lokal mehr als ein Jahrzehnt lang geführt hatte, zum 31. Mai. Auf der Internetseite der Stadt Illertissen wurde daraufhin auf die Suche nach einem neuen Pächter hingewiesen: Gewünscht sei weiterhin eine gastronomische Nutzung für das rund 200 Quadratmeter große Objekt am Marktplatz, hieß es da mit Verweis auf die Immobilieneigentümer. Einer davon, Rolf Semler, sagte im Juni gegenüber unserer Redaktion, dass sich Interessenten gemeldet hätten. Zu schnellen Entscheidungen hinreißen lassen wollten sich die Semlers, die mehrere Bäckereifilialen im Raum Illertissen führen, aber nicht – erst recht nicht nach dem für die Gastronomie so schwierigen Frühjahr. Es ging ihnen zunächst darum, sich einen Überblick zu verschaffen, was alles in dem Gebäude möglich ist.

Eigentümer wünscht mehr Entgegenkommen vonseiten der Stadt Illertissen

Nun, da ein paar Monate vergangen sind und ein vielleicht noch schwierigerer November für die Branche beginnt, hat sich an dieser Einstellung offenbar nichts geändert. Jörg Semler sagt auf Nachfrage, dass das Thema „Café am Markt“ ruhe. Mittlerweile seien zwar die Renovierungsarbeiten abgeschlossen, doch wie es weitergeht in dem Haus mit dem auffälligen roten Anstrich, sei noch unklar. Ob die Räume weiterhin gastronomisch genutzt werden, ob mit Pächter oder in Eigenregie – man habe sich nicht festgelegt. Auch eine andere Nutzung sei nicht ausgeschlossen; Stichwort Wohnraum.

„Wir leben ja von der Bäckerei“, sagt Jörg Semler und lässt anklingen, worauf der Fokus liegt. Die Immobilie am Marktplatz mit neuem Leben zu füllen, das dränge nicht. Einerseits, weil die Corona-Pandemie es schwer macht, Pläne zu schmieden und vor allem in die Tat umzusetzen. Andererseits, weil sich Unmut angestaut hat, der in der Entscheidungsfindung nicht außen vor ist, wie Jörg Semler andeutet. Die Sperrstunde am Abend, Regeln für die Bestuhlung im Freien: „Ja, das schreckt ab.“ Semler wünscht sich mehr Entgegenkommen vonseiten der Stadt.

