20.09.2018

Wie geht es mit den Aldi-Plänen weiter?

Der Konzern hat Interesse an einer Niederlassung in Babenhausen – doch es gibt Bedenken. Ein Runder Tisch soll zu einem Kompromiss führen. Ein anderer Markt nimmt indes Gestalt an.

Von Sabrina Schatz

Aldi Süd hält an den Plänen fest, sich im Fuggermarkt mit einer Filiale niederzulassen. Ein Sprecher des Unternehmens teilt mit: „Aktuell befinden wir uns diesbezüglich in Gesprächen mit der Gemeinde Babenhausen und dem Grundstückseigentümer.“ Das bestätigt Bürgermeister Otto Göppel. Ihm zufolge hat bereits ein Runder Tisch stattgefunden, an dem Vertreter der Marktgemeinde, des Aldi Süd-Konzerns, des Unternehmens SFB und der Grundstückseigentümer teilgenommen haben. Ein zweites Treffen soll demnächst folgen – laut Göppel in der Hoffnung, eine einvernehmliche Lösung zu finden. „Ob das gelingt, werden wir sehen.“

Wie berichtet, hatte sich der Marktrat im Juli mit der etwaigen Errichtung eines Verbrauchermarktes am Weiherweg befasst (mehr dazu lesen Sie hier ). Das Gremium hatte darüber zu entscheiden, einen sogenannten „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ aufstellen zu lassen oder nicht. Laut Beschlussvorschlag soll das Areal zu einem „Sonstigen Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel“ umgewandelt werden. Derzeit stehen auf dem Grundstück einzelne, teils brachliegende Gebäude. Im Osten befindet sich der Sitz der Feuerwehr, im Süden und Westen SFB-Hallen, im Norden ein Wohnhaus sowie Lagerhallen. Der Beschluss wurde letztlich vertagt.

Dass Aldi Süd Interesse daran hat, eine Filiale in Babenhausen zu errichten, hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen – sowohl bei den Markträten, als auch bei Bürgern. Leser kommentierten infolge eines Berichts unserer Redaktion kontrovers auf der IZ-Facebook-Seite. Mancher zeigte sich skeptisch, ob im Fuggermarkt tatsächlich ein sechster Supermarkt benötigt wird. Zudem verkaufen Bäcker, Metzger und andere kleinere Geschäfte Lebensmittel. Andere sagten, sie würden sich über „einen Aldi“ freuen.

Mancher befürchtet Konkurrenzdruck im Handel

Das Unternehmen lässt auf Anfrage wissen, dass sich regelmäßig Kunden melden, die sich eine Filiale in der Marktgemeinde wünschen. Was außerdem für den Standort spreche: „Der Ort ist noch ein weißer Fleck auf der Aldi-Süd-Karte.“ Es sei ein Ziel, die Wege zur nächstgelegenen Filiale für Kunden möglichst kurz zu halten. Die nächsten Niederlassungen befinden sich in Altenstadt, Krumbach und Memmingen – also einige Kilometer und Fahrminuten weit entfernt.

Doch nicht nur das für manche übermäßige Angebot an Bananen, Waschmittel, Tiefkühlerbsen & Co. und der dadurch steigende Konkurrenzdruck waren Thema. Auch die örtlichen Gegebenheiten spielten bei der Debatte im Marktrat eine Rolle. Mögliche Zufahrtswege und das (Liefer-)Verkehrsaufkommen wurden erörtert. Außerdem berichtete Göppel in der Sitzung, dass das Unternehmen SFB in einem Brief erklärt habe, dass es nicht „unzumutbar beeinträchtigt“ werden wolle. Die Markträte regten einen Runden Tisch an.

Ein "Runder Tisch" soll zu Kompromiss führen

Bei diesem Treffen wurden dem Bürgermeister zufolge „die Wünsche aller Betroffenen aufgenommen“. Wie zu erfahren ist, ging es dabei um Kompromisse, Grundstücke und einen denkbaren Zufahrtsweg, der das Areal mit der B300 verbände. Ein Ziel ist es laut Göppel, dass SFB Erweiterungsflächen bekäme und nicht durch das Aldi-Vorhaben in seiner Entwicklung eingeschränkt würde. „Wir wollen nun schauen, wie sich die Beteiligten angenähert haben“, sagt er. Aldi Süd lässt wissen: „Aktuell befinden wir uns in der frühen Planungsphase, in der wir unter anderem Konzepte für den Bau der Filiale und des Parkplatzes sowie mögliche Zufahrtswege abstimmen“. Und weiter: „Die Entscheidung für eine bestimmte Variante soll in den nächsten Wochen fallen.“

Indes ist der Neubau eines anderen Supermarktes in Babenhausen bereits weit fortgeschritten: Die Netto-Filiale an der Ulmer Straße – eine von zwei im Fuggermarkt – befindet sich laut Unternehmen „planmäßig in der Fertigungsphase“. Wie berichtet, wurde das alte Gebäude abgerissen, um es dann größer und moderner wieder aufzubauen (mehr dazu lesen Sie hier ) . Eröffnet werde der Discounter voraussichtlich Anfang Oktober.

Jede Menge Bauschutt liegt auf dem Gelände an der Ulmer Straße in Babenhausen – dort, wo Kunden sonst Einkaufswagen schieben. Bild: Sabrina Schatz

Inwiefern sich die Märkte gegenseitig beeinflussen und um Kunden buhlen müssen, bleibt abzuwarten. Von Aldi Süd ist zu erfahren: „Die anderen Babenhauser Lebensmitteleinzelhändler spielen in unseren Plänen keine Rolle.“

