Wie geht es mit der sanierungsbedürftigen Babenhauser Turnhalle weiter?

Die Dreifachturnhalle in Babenhausen, die sich in direkter Nähe zu den drei Schulen befindet, ist sanierungsbedürftig. Arbeiten an den Umkleideräumen sollen in diesem Jahr starten, so der Plan.

Plus Die Dreifachturnhalle in Babenhausen ist sanierungsbedürftig. In diesem Jahr sollen erste Arbeiten erfolgen – eine vergleichsweise kleine Korrektur. Denn es ist mehr im Gespräch.

Von Sabrina Karrer

Eigentlich dient sie der Bewegung. Doch in diesen Tagen herrscht in der Dreifachturnhalle in Babenhausen weitgehend Stillstand. Schüler und Vereinsmitglieder können sie nicht so nutzen wie sie es bis zur Corona-Pandemie gewohnt waren. Bewegt sich zumindest beim Thema Sanierung etwas?

Wie berichtet, ist die Dreifachturnhalle am Babenhauser Schulzentrum in die Jahre gekommen. Das ist an vielen Stellen sichtbar, etwa an Bodenbelägen, die sich teils lösen und zu Stolperfallen werden. Das Gebäude soll deshalb saniert werden. Auch eine Erweiterung um ein neues, viertes Hallenabteil ist schon im Gespräch gewesen.

Sanitäranlagen noch ausgeklammert

Der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel ist Vorsitzender der beiden Schulverbände Mittelschule und Grundschule und stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbands Realschule. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt er, dass die Arbeiten an den Umkleidekabinen anstehen, voraussichtlich „in den nächsten größeren Ferien“. Finanziert werde diese Maßnahme, die schon 2019 beschlossen wurde und im Vergleich wohl als kleinere Korrektur anzusehen ist, größtenteils über Zuschüsse aus einem Sonderinvestitionsprogramm. Die Sanitäranlagen werden in diesem ersten Schritt ausgeklammert. Da das Volumen des Förderprogramms begrenzt ist, sei die Aufnahme einer umfassenden Sanierung nicht möglich gewesen.

Die Generalsanierung und denkbare Erweiterung der Dreifachturnhalle wäre in diesem Jahr planerisch vorzubereiten, erläutert Göppel. Für die Auswahl eines Architekten sei die Einleitung eines sogenannten VgV-Verfahrens erforderlich, das die Ausschreibung und Vergabe von öffentlichen Aufträgen regelt. „Nachdem wir hier drei Bauherren haben – Grundschulschulverband, Mittelschulschulverband, Zweckverband Realschule – sind die entsprechenden Beschlüsse in den Schulverbandsversammlungen zu fassen“, lässt der Bürgermeister wissen. Er schätzt, dass sich die Gremien, je nach Pandemie-Entwicklung, im Februar zusammensetzen können, um über das weitere Vorgehen zu sprechen.

Letzten Endes, so Göppel, sei die Sanierung eine Geldfrage. Denn die Schulverbände müssten trotz etwaigen Zuschüssen in die Tasche greifen. Angesichts der Corona-Krise gibt es aus seiner Sicht Unwägbarkeiten, die sich auf die kommunale Finanzplanung auswirken könnten. „Ziel wäre, die Planungen bis September 2021 vorliegen zu haben, um einen Zuschussantrag bei der Regierung von Schwaben stellen zu können“, sagt Bürgermeister Göppel. Er hofft auf einen Baugebinn im Jahr 2022.

