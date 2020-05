Wie hart die Krise Friseure in der Region bisher traf

Plus Ab heute dürfen die Salons wieder öffnen. Friseure berichten, wie sie die Krise bisher überstanden haben und wie sie sich auf den heutigen Tag vorbereitet haben.

Wer lange Haare und seine Naturfarbe trägt, hat Glück. Denn er kommt ohne Probleme mehrere Monate ohne die professionelle Zuwendung eines Friseurs aus. Alle anderen fieberten dem 4. Mai entgegen. Denn dann dürfen auch Friseure ihre Geschäfte wieder öffnen. Unter strengen Auflagen versteht sich: Die Maske wird auch in den Salons zum Pflichtkleidungsstück. Zwischen den Kunden muss ausreichend Sicherheitsabstand gewahrt sein. Manche Dienstleistungen, etwa Wimpernfärben oder Bartpflege – mit Maske ohnehin ein Kunststück – sind vorerst nicht erlaubt.

Vöhringer Friseurmeisterin: Man hat Zeit für neue Ideen

Martina Vogt schneidet seit 38 Jahren Haare, seit fast 30 Jahren ist sie mit ihrem eigenen Geschäft Beauty Hair in Vöhringen selbstständig. Krisen gab es da schon manchmal, doch so etwas, wie die jetzige Situation ist auch für die erfahrene Friseurmeisterin neu, sagt sie. Dennoch versucht Vogt dem Ganzen etwas positives abzugewinnen: „Man hat Zeit, Ideen umzusetzen oder sich weiterzubilden.“ Derzeit werde zum Beispiel an einer neuen Website für ihr Geschäft gearbeitet. Positiv aufgefallen ist Martina Vogt auch, wie verständnisvoll ihre Kunden sind. So waren nicht nur einige bereit, während der Schließung Gutscheine zu kaufen, sodass zumindest etwas Geld in die Kasse kommt. Manche Rentner, die zwar selbst dringend auf einen neuen Haarschnitt warten, lassen Berufstätigen bei der Terminvergabe den Vortritt. „Sie sagen zum Beispiel ’Ich muss ja eigentlich nicht raus, da kann ich auch eine Woche länger warten‘ “, berichtet Vogt.

Sie hat ihren Salon in Vorbereitung auf die kommenden Wochen mit Spuckschutzwänden ausgestattet. Auch abgesehen davon ist noch einiges bei den Hygienemaßnahmen dazu gekommen, obwohl die Hygienestandards im Friseurhandwerk auch vor Corona schon sehr hoch waren. Neu ist zum Beispiel auch die Dokumentationspflicht über die Termine. Jeder Kunde muss nach Covid-19-Symptomen befragt werden. Außerdem dürfen die Kunden nicht mehr im Salon warten. Das alles hat Einfluss auf die Terminplanung, denn für jeden Kunden muss etwas mehr Zeit veranschlagt werden. Kaffee oder andere Getränke sowie Zeitschriften dürfen den Kunden nun vorerst nicht mehr angeboten werden. „Es wird eine Weile dauern, bis sich wieder Normalität einstellt, aber ich bin da sehr positiv gestimmt“, sagt Vogt.

InStyle Illertissen: Sechs Wochen sind genug

Auch im Friseursalon InStyle in Illertissen ist man froh, dass der Laden wieder geöffnet werden darf. „Es wird endlich Zeit. Nach so vielen Wochen geht es bei vielen um Existenzen“, sagt Orhan Oezserbetci. Während die Einnahmen fehlen, laufen viele Ausgaben trotzdem weiter. Die Ausfälle im Nachhinein wieder reinzuholen, wird schwer, gerade weil Oezserbetci derzeit allein im Salon ist.

Als kleiner Betrieb fühlen sich der Friseurmeister und seine Frau allerdings vom Staat allein gelassen. Der Antrag auf finanzielle Unterstützung wurde abgewiesen, weil im Salon derzeit keine Angestellten arbeiten und kein Lehrling ausgebildet werde, berichtet das Paar. Letzterer sei kürzlich fertig geworden, was für Oezserbetcis nun Vorteil und Nachteil zugleich ist: Es gibt kein Geld vom Staat, dafür ist immerhin kein Gehalt fällig. Der Friseur wünscht sich mehr Entgegenkommen, zum Beispiel vom Finanzamt. Der Vorschlag: die Mehrwertsteuer über einen gewissen Zeitraum zu senken.

Auch Oezserbetci hat seinen Salon soweit vorbereitet. Hygienische Bedenken braucht keiner zu haben: Die Standards waren vorher schon hoch und wurden jetzt noch verschärft. Weil der Friseur derzeit ohnehin allein arbeitet, ist zum Beispiel auch das Abstand halten völlig problemlos möglich. Desinfektionsmittel für die Kunden wird zur Verfügung gestellt.

Salon Haarmoni Dattenhausen: Der Terminkalender füllte sich schnell

Auch Monika Diebolder-Salzgeber, die den Salon Haarmoni in Dattenhausen betreibt, blickt nun, nach einigen geschäftlich sehr angespannten Wochen, etwas optimistischer in die Zukunft. Die Friseurmeisterin hatte für ihre beiden Mitarbeiterinnen Kurzarbeit beantragen müssen. Als bekannt wurde, wann sie ihren Salon wieder aufsperren darf, hatte sie zunächst all die Kunden angerufen, deren Termine hatten abgesagt werden müssen. Der Kalender hatte sich schnell gefüllt. Obwohl die Friseurmeisterin darauf verzichtet hatte, im Internet – auf Facebook oder Instagram – zu werben. „Ich habe auch viele ältere Kunden, die das dort vielleicht nicht mitbekommen hätten.“ Jeder sollte die gleiche Chance haben, möglichst bald einen Termin zu bekommen. Diebolder-Salzgeber versucht, die Termine nach Dringlichkeit zu sortieren: „Ich frage die Kunden immer, ob sie in der Zwischenzeit selbst Hand angelegt haben und eventuell noch etwas länger auf einen Termin warten können.“

Diebolder-Salzgeber ist, wie ihre Kollegen Martina Vogt und Orhan Oezserbetci, froh über das Verständnis, dass ihre Kunden für ihre Situation aufbringen. Da profitiere sie vielleicht auch davon, dass sie auf dem Land lebt und arbeitet, wo man doch einen direkteren Draht zu den Menschen hat.

