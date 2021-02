18:00 Uhr

Wie sich Bäcker und Metzger im Landkreis Neu-Ulm wegen Corona umstellen müssen

Plus Auch in Zeiten der Pandemie dürfen sie zwar öffnen. Doch auch sie spüren die Auswirkungen von Corona, erzählen die Innungsobermeister aus dem Kreis Neu-Ulm.

Von Sandra Kraus und Franziska Wolfinger

Betriebe und Geschäfte der Bäcker und Metzger haben zwar keine Schließungen während der Corona-Pandemie hinnehmen müssen. Trotzdem ist nichts mehr so, wie es vor der Pandemie war, sagt Gunther Kühle, der Obermeister Fleischerinnung im Landkreis Neu-Ulm. Was bedeutet der "Krisenmodus" für die Betriebe? Und wie stellen sie sich darauf ein?

Kühle, in sechster Generation Platzmetzger von Weißenhorn, erklärt: "Es gab grundlegende Veränderungen. Viele breit aufgestellte Metzgereien, die einen Fest- und Partyservice oder Lieferungen an Kantinen haben, haben in diesem Bereich massive Probleme. Die Einnahmen gingen da gegen null."

Gunther Kühle hat festgestellt, dass sich die Kunden durch die Kochbücher probieren, wovon die Metzger profitierten. Dafür falle anderes weg. Bild: Alexander Kaya

In den Ladengeschäften sei der Verzehr vor Ort weggefallen, ebenso die Lieferungen an die Gastronomie. Ein Plus sieht Kühle bei vermehrten Einkäufen von Kunden, die sich regelrecht durch die Kochbücher durchprobiert und neue Fleischgerichte gekocht hätten. "Der Einkauf beim Metzger oder auf dem Wochenmarkt, wo Metzgereien auch verkaufen, bedeutet für viele eine willkommene Abwechslung vom vielen Daheimsein." Die Gespräche, der Austausch, das Zusammenkommen - das fehle in der heutigen Zeit einfach. Das wirke sich auch weiter aus: "Das betrifft vor allem die junge Generation. Wir wollen ausbilden, wir brauchen den Nachwuchs im Handwerk. Wir haben schon Praktika angeboten, die dann aber letztlich nicht stattfinden konnten. Es ist alles sehr schwierig."

Die Mitarbeiter sollen im Beruf gehalten werden

Kühle wünscht sich, dass es so schnell wie möglich zu einer Art Normalität zurückgeht, nachdem man sich fast seit einem Jahr antrainiert hat, zurück zu schrecken, wenn der Abstand von einem Meter zum Mitmenschen unterschritten wird, und das Handgeben abgeschafft wurde. Den Mitarbeitern zollt Platzmetzger Kühle höchsten Respekt. "Die Kunden anzusprechen, dass sie Abstand halten, dass nicht zu viele im Laden sind, gleichzeitig ein Auge darauf zu haben, dass die Wartenden vor der Ladentür nicht zu lange stehen. Dem Personal gilt großer Dank für Geduld und Feingefühl."

Nicht zu unterschätzen sei, wie schlecht verständlich oft die von der Kundschaft durch eine FFP2-Maske geäußerte Gewichts- oder Wurstsorte sei. Kühle ganz pragmatisch: "Ich schätze die schwäbische Hausfrau als so flexibel ein, dass sie, wenn aufgrund eines Hörfehlers statt Fleischsalat die Fleischwurst in die Tüte kam, trotzdem damit klarkommt."

Trotz aller Schwierigkeiten ist Kühle dankbar, dass die Metzgereien durchgehend während der Pandemie öffnen durften, auch wenn Verluste zu verzeichnen seien. Oberstes Ziel sei es, die Kräfte, die in Kurzarbeit seien, im Beruf zu halten. Für zusätzliche Herausforderung sorgt die Tatsache, dass sich die Fleischerinnung über die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg erstreckt und manche mit Filialen oder auf Wochenmärkten im Nachbarbundesland Baden-Württemberg tätig sind. Da unterscheiden sich oft die einzuhaltenden Hygienekonzepte. Auch so manchen Protest wegen der Maskenpflicht habe das Verkaufspersonal auszuhalten. "Wir wollen niemanden zurückweisen und die Demokratie muss Protest aushalten. Doch ein Protest an der Theke gegenüber den Verkäuferinnen und Verkäufern ist unfair. Ich finde, das Tragen einer Schutzmaske für den Einkauf einer Leberkässemmel ist keine Einschränkung der Persönlichkeitsrechte."

Ungleiche Regeln in den Bundesländern irritieren die Kunden

Ähnliche Erfahrungen mit sich beschwerenden Kunden haben auch die Verkäuferinnen in der Bäckerei von Kurt Wiedenmayer machen müssen. Er ist Innungsmeister der Bäcker im Landkreis Neu-Ulm und betreibt seine Bäckerei in Vöhringen. Der "Dinkelbeck" verkauft aber auch in Baden-Württemberg. So ist Wiedenmayer aufgefallen, dass es auch die von Bundesland zu Bundesland verschiedenen Regelungen waren, die die Kunden frustrierten. Ob westlich oder östlich der Iller: Das Virus ist überall dasselbe. Da sollten doch auch dieselben Maßnahmen helfen.

Unterschiedliche Corona-Regeln irritieren die Kunden – gerade im bayerisch-baden-württembergischen Grenzgebiet: Das haben die Innungsfunktionäre der Bäcker und Metzger beobachtet. Bild: Arne Dedert, dpa (Symbolfoto)

Welche Flut an sich immer wieder verändernden Vorgaben da auf die Bäcker eingeprasselt ist, verdeutlicht Wiedenmayer an einer simplen Zahl: Als Innungsmeister bekommt er immer wieder Rundschreiben des Zentralverbands zugeschickt, um sie an die Bäcker in der Region weiterzuleiten. Normalerweise seien das höchstens zehn Stück im Jahr, sagt der Bäckermeister. 2020 waren es fast vier mal so viele.

Gesunde Produkte liegen im Trend

Wovon der "Dinkelbeck" aber besonders profitiert hat, ist der Trend zu gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln, den auch Kühle beobachten konnte. Die Kunden haben sich während der Krise verstärkt für solche regionalen Produkte interessiert. Wiedenmayer setzt in seiner Bäckerei schon lange auf reine Biozutaten und verzichtet auf Fertigmischungen und Konservierungsstoffe. Die Kunden in Vöhringen wissen das, der Umsatz an der Verkaufstheke ist im vergangenen Jahr gestiegen. Um die Verluste auszugleichen, die durch die Schließung des Cafés verursacht wurden, reicht das aber nicht.

Vegetarier, Veganer, Frutarier: Wer isst eigentlich was? 1 / 7 Zurück Vorwärts Vegetarier verzichten bei ihrer Ernährung auf Fleisch bzw. auf alle Lebensmittel, für die ein Tier sterben musste. In Deutschland leben rund 3,7 Prozent der Bevölkerung vegetarisch.

Flexitarier wollen gegen die Massentierhaltung protestieren - allerdings ohne ganz auf Fleisch zu verzichten. Die Flexitarier achten verstärkt darauf, was für Fleisch ihnen auf den Teller kommt.

Die Pescetarier: Fleisch nein, Fisch ja! Daher leitet sich auch ihr Name ab: Das italienische "pesce" bedeutet Fisch. Ihr Hauptanliegen ist es, ein Zeichen gegen unwürdige Haltung von Landtieren zu setzen.

Der Rohköstler verzichtet darauf, sein Essen zu kochen. Rohkost kann vegetarisch sein, muss es aber nicht. Wichtig ist nur das fehlende Erhitzen der Lebensmittel.

Veganer lehnen alle Lebensmittel aus tierischer Herkunft ab. Damit wollen sie ein Zeichen gegen das Ausnutzen von Nutztieren setzen. Der Veganer verzichtet also nicht nur auf Fleisch, sonder auch auf alle anderen Lebensmittel, die von Tieren stammen.

Frutarier ernähren sich nur von pflanzlichen Lebensmitteln. Hinzu kommt aber, dass für ihr Essen die Pflanze nicht beschädigt werden darf. Kartoffeln und Rüben dürfen nicht gegessen werden, weil bei der Ernte die ganze Pflanze zerstört wird.

Freeganer versuchen kostenlos zu leben und sich auch kostenlos zu ernähren. Sie suchen beispielsweise in Supermarktabfällen nach abgelaufenen Joghurts oder Obst. Die meisten von ihnen leben zusätzlich vegetarisch. Mit ihrer Lebensweise wollen die Freeganer auf Verschwendung, Überfluss und vor allem auf die weltweite Armut hinweisen.

Seit März vergangenen Jahres darf Wiedenmayer keine Kunden bewirten. Auch als die Regeln zwischenzeitlich etwas gelockert wurden, war es nicht möglich, sich beim "Dinkelbeck" mit Freunden auf einen Kaffee zu treffen. Denn in dem kleinen, aber sehr gemütlichen Café in Vöhringen war es nicht möglich, die geforderten Mindestabstände einzuhalten.

Der Bäckermeister bleibt optimistisch

Kurt Wiedenmayer hat sich entschieden, die Pandemie mitsamt ihren Auswirkungen möglichst locker zu sehen. "Nur so kommen wir über den Berg", sagt er. Und: "Wir dürfen ja wenigstens auf haben." Dass die Bäcker "systemrelevant" seien, habe er ja schon immer gewusst, sagt der Handwerksmeister. "Schön, dass die Politik uns das jetzt noch bescheinigt."

