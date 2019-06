18:50 Uhr

Wie sich der Landkreis Neu-Ulm Abkühlung verschafft

Die erste Hitzewelle des Jahres ist da: Viele Kinder in Illertissen suchen bei den hohen Temperaturen Abkühlung an den Wasserfontänen am Marktplatz.

Die Hitze bringt die Region kräftig ins Schwitzen. Auch Schulen und das Ulmer Zelt bekommen die Auswirkungen zu spüren. Sportler müssen aufpassen.

Von Dominik Stenzel

Die erste Hitzewelle des Jahres hat die Region fest im Griff. Der bisher heißeste Tag wird am Mittwoch erwartet – mit Temperaturen von bis zu 35 Grad. In Illertissen werden die Wasserfontänen am Marktplatz wohl erneut zum Treffpunkt: Kinder haben sichtlich Spaß dabei, sich im kühlen Nass auszutoben, ihre Mütter sitzen auf der Mauer daneben und unterhalten sich.

Doch die Hitze hat auch ganz andere, unangenehme Auswirkungen – für Schüler, die sich in der Prüfungsphase befinden, die Besucher des Ulmer Zelts oder Sportler. Ein Überblick.

Schulen: Ausgerechnet an den bisher heißesten Tagen des Jahres wird es für viele Jugendliche ernst: Realschüler schreiben am Mittwoch ihre Abschlussprüfung in Deutsch, Mittelschüler des M-Zug in Englisch. Bei der Illertisser Realschule sei man laut Direktorin Roswitha Nodin auf die hohen Temperaturen vorbereitet: Der Hausmeister werde die Turnhalle, in der die Prüfungen stattfinden, schon frühmorgens durchlüften. Außerdem habe man die Schüler angewiesen, viel zum Trinken mitzunehmen.

An der Illertisser Erhard-Vöhlin-Mittelschule geht es Nachmittags auch mal zum Eisessen

An der Illertisser Erhard-Vöhlin-Mittelschule habe man ebenfalls vorgesorgt, sagt Rektorin Monika Scherzer. Der Getränkevorrat sei prall gefüllt, über Nacht würde man die Räume lüften. „Tagsüber sind die Jalousien unten, damit die Hitze draußen bleibt“, so Scherzer. Man würde darauf achten, dass die Prüflinge in den kühlsten Räumen des Gebäudes sitzen. Aber auch für alle anderen Kinder und Jugendlichen soll der Schultag möglichst erträglich gestaltet werden: „Teilweise gehen die Lehrer mit ihnen nachmittags raus und auch mal ein Eis essen“, sagt Scherzer.

Ulmer Zelt: Reichlich Eis und gekühlte Getränke werden derzeit den Besuchern auch am Festivalgelände des Ulmer Zelts zum Kauf angeboten, sagt Pressesprecher Adrian Büsselmann. Auch dort hat man mit der sengenden Hitze zu kämpfen: Laut Büsselmann ist nicht zu verhindern, dass es in einem Zelt „ziemlich heiß“ wird. Früher sei ein Wasserkühlsystem am Dach im Einsatz gewesen. „Das hat sich aber nicht bewährt und war auch Wasserverschwendung“, erklärt Büsselmann. Inzwischen habe man die Situation gut im Griff: Das Zelt werde regelmäßig durchgelüftet, zudem seien unter den Tribünen Ventilatoren angebracht. Zugute komme außerdem, dass die meisten Konzerte und Auftritte abends stattfinden: „Da ist es zum Glück nicht mehr so heiß“, sagt Büsselmann. Und zur Not könnten sich die Besucher immer noch an der Donau abkühlen.

Blow-ups sind auf der A7 zwischen Illertissen und Memmingen nicht möglich

Verkehr: Auch auf den Straßen können hohe Temperaturen für Probleme sorgen. In der Vergangenheit sind durch sogenannte Blow-ups, bei denen sich Betonfahrbahnen zunächst aufwölben und dann aufbrechen, auf deutschen Autobahnen immer wieder schwere Unfälle passiert. Auf der A7 zwischen Memmingen und Neu-Ulm bestehe die Gefahr solcher Hitzeschäden allerdings nicht, sagt Leo Weiß, stellvertretender Leiter der Autobahndirektion Kempten: „Die Strecke ist in diesem Bereich durchgehend asphaltiert.“ Das Gemisch aus Gesteinskörnungen und Bitumen sei elastischer als Beton. „Im schlimmsten Fall können sich durch länger anhaltende Hitze schneller Spurrinnen bilden und wir müssen früher sanieren“, erklärt Weiß. Auf derartige Schäden würden die Autobahnen regelmäßig kontrolliert werden.

Tipps: „Am wichtigsten ist, viel zu trinken, damit der Kreislauf stabil bleibt“, betont Franziska Utzinger, die vier Apotheken in der Region leitet und Pressesprecherin der Apotheker in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu ist. Bevor es nach draußen geht, solle man unbedingt genügend Sonnenschutzcreme aufgetragen – und daran denken, dass diese nur zwei Stunden hält. „Länger sollte man sich aber ohnehin nicht in der prallen Sonne aufhalten“, so Utzinger. Sportler sollten ihre Einheiten auf die Abendstunden verlegen. Insbesondere beim Schwimmen könne man nicht vorsichtig genug sein: „Wer überhitzt ins Wasser springt, riskiert eine Art Schockzustand“, erklärt Utzinger. Auch kerngesunde Menschen seien in der Folge schon ertrunken. Ein weiterer Ratschlag der Apothekerin für die heißen Tage: Medikamente auf gar keinen Fall im Auto liegen lassen. Die chemischen Inhaltsstoffe könnten sich in der Hitze zersetzen, Pillen oder Tabletten dadurch ihre Wirkung verlieren.

