09:00 Uhr

Wie so viel Nitrat ins Memminger Grundwasser gelangt

Der Nitratgehalt im Memminger Grundwasser steigt seit Jahren an. Eine Studie soll zeigen, warum das so ist. Und was getan werden kann.

Von David Specht

Der Nitratgehalt im Memminger Trinkwasser steigt seit etwa neun Jahren stetig an. Das teilt Marcus Geske, technischer Leiter der Stadtwerke Memmingen, auf Nachfrage mit. „Wir waren schon auf einem Niveau von 18 Milligramm pro Liter“, sagt er. Aktuell liege der Mittelwert bei 23,6 Milligramm pro Liter – und damit noch nicht einmal bei der Hälfte des in Deutschland geltenden Grenzwerts von 50 Milligramm.

Es sind aber nicht die absoluten Zahlen, die Geske Sorge bereiten, sondern die Tendenz. „Da müssen wir etwas tun. Die Vorgänge im Boden sind sehr träge. Wir können nicht bei einem Wert von 49,9 auf einen Knopf drücken und plötzlich ist das Nitrat weg“, stellt er klar. Seit zwei Jahren führen die Stadtwerke Memmingen und der Zweckverband Woringer Gruppe deshalb eine aufwendige Studie zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kempten durch, um den Weg des Nitrats ins Grundwasser genau nachvollziehen zu können. „Je besser die Eintragspfade der Nitratbelastung bekannt sind, umso gezielter können Maßnahmen beziehungsweise Beratungen erfolgen“, erklärt Karl Schindele, Leiter des WWA Kempten.

Memmingen: Fundierte Auswertung erst nach Abschluss der Messungen

Die Stadtwerke versorgen etwa 45000 Menschen in Memmingen und den Stadtteilen mit Wasser, die Woringer Gruppe etwa 9000 Menschen im Unterallgäu und in Teilen von Memmingen. Im Jahr 2019 lag der durchschnittliche Nitratwert bei 25,1 Milligramm pro Liter.

Die Studie soll den beiden Wasserversorgern, die ihr Wasser aus demselben Grundwasservorkommen beziehen, helfen, genau zu verstehen, auf welchen Wegen das Nitrat in das Grundwasser rund um Memmingen gelangt. Außerdem soll geklärt werden, wie schnell der Stoff durch die verschiedenen Böden sickert und wie Wetter und Jahreszeit den Nitratgehalt beeinflussen. Auf Grundlage dieser Studie soll dann geklärt werden, wie die Steigerung des Nitratgehalts gestoppt werden kann. Dazu müsse man Gespräche mit den Landwirten führen, so Geske: „Diese Diskussion muss sachlich begründet sein.“

„Die bisherigen Messungen zeigen relativ hohe Nitrat- und Stickstoffwerte“, teilt Schindele mit. Eine fundierte Auswertung könne erst nach Abschluss der Messungen erfolgen. Auffällig hohe Stickstoffwerte stellten die Verantwortlichen im Herbst 2017 in einigen Böden in der Region fest. „Wir hätten aufgrund von Erfahrungswerten etwa 50 Kilo Stickstoff pro Hektar vermutet, haben aber oft Werte bis 600 Kilo und einen Ausreißer von 897 Kilo gemessen“, sagt Geske.

Unterallgäu eine der viehreichsten Regionen in Deutschland

Stickstoff, den die Pflanzen nicht aufnehmen können, landet als Nitrat im Grundwasser. Dieses verwandelt sich durch chemische Prozesse in Nitrit, das für den Menschen gefährlich sein kann. Einer der Hauptgründe für hohen Nitratgehalt ist übermäßiges Düngen in der Landwirtschaft. „Andererseits können auch punktuelle Einträge durch Unfälle und undichte Abwasserleitungen in Industrie, bei Kommunen und in der Landwirtschaft, etwa Gülleunfälle, Leckagen in Futtersilos, Biogasbehältern oder Güllebehältern, eine Rolle spielen“, ergänzt Schindele.

Das Unterallgäu zählt zu den viehreichsten Regionen in Deutschland. Herbert Müller ist als Stadtwerke-Referent in Memmingen auch für die Wasserversorgung in der Stadt zuständig. Nach dem Tierskandal in Bad Grönenbach hätten ihn viele Menschen angesprochen, die sich Sorgen um die Gülle machten, die sich bei einem Betrieb in dieser Größe ansammelt.

Müller stört in diesem Zusammenhang, dass es keine strikte gesetzliche Vorgabe gibt, wie viele Tiere ein Landwirt bei wie viel Fläche halten darf. Eine solche Regelung gilt etwa bei Bio-Betrieben. Dort dürfen Landwirte 2,5 Rinder pro Hektar Land halten. Insgesamt haben sich die Regeln, die Landwirte beim Ausbringen von Gülle beachten müssen, in den vergangenen Jahren deutlich verschärft.

„Das Thema Nitrat hat eine Dramatik, die von vielen noch gar nicht erkannt wird“, sagt Müller. Zwar habe das Trinkwasser nach wie vor eine „hervorragende Qualität“, der Nitratgehalt im Boden bereite ihm jedoch Sorgen. „Alles, was nicht von den Wurzeln aufgenommen wird, landet im Grundwasser – in zehn, 15 oder 30 Jahren.“

