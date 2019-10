vor 24 Min.

Wie steht es um die Pläne für die „Spange“ im Babenhauser Westen?

Plus Seit Jahren plant Babenhausen eine Ortsumgehungsstraße im Westen der Marktgemeinde. Manch einer fragt sich, wann das Vorhaben endlich umgesetzt wird. Was der Bürgermeister dazu sagt.

Von Sabrina Schatz

Es gibt Projekte, die scheinen eine „never ending story“ zu sein – eine endlose Geschichte. In Babenhausen gehört die sogenannte Spange gewiss dazu. Die im Westen der Marktgemeinde geplante Straße soll der erste Teil der lange gewünschten Ortsumfahrung werden. Manch einer mag schon nicht mehr an eine Umsetzung glauben. Nicht so Bürgermeister Otto Göppel ( CSU). Die Planung schreite voran. „Die Einigung mit den Eigentümern der Grundstücke ist so gut wie abgeschlossen“, sagt er. 2021, so kündigt er an, soll die Spange gebaut werden.

Marktrat Werner Sutter ( CSU) hatte sich in der vergangenen Sitzung mit einer ganzen Liste an Fragen an den Rathauschef gewandt, zu denen die Bevölkerung aus seiner Sicht gerne Antworten hätte. An oberster Stelle stand: die Spange, die die Bundesstraße B 300 (zwischen Babenhausen und Winterrieden) und die Staatsstraße 2020 (zwischen Babenhausen und Oberroth) verbinden soll. Ziel ist es, dass dadurch weniger Autos, Lastwagen und Motorradfahrer durch Babenhausen rollen. Göppel nahm Stellung. Ein Rückblick: Wie berichtet, war der Planungsfeststellungsbeschluss vor fünf Jahren gefasst worden. Wegen des erforderlichen Grunderwerbs hatte der Zeitplan jedoch gehakt. Die Verhandlungen mit den rund 20 Eigentümern der „vielen kleinen Streifen“, so Göppel, zogen sich hin. Dank Vereinbarungen, etwa dem Tausch von Flächen, konnte sich der Markt nun mit fast allen Verhandlungspartnern einigen. „Das sind jetzt erledigbare Sachen“, gibt sich der Bürgermeister zuversichtlich. „Ich gehe davon aus, dass wir das, was noch offen ist, auch schaffen.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mit dem Staatlichen Straßenbauamt in Kempten sei kürzlich das weitere Vorgehen besprochen worden. Die Behörde hole derzeit Angebote von Planungsbüros ein, bewerte diese und werde dem Markt als Sonderbaulastträger dann einen Vorschlag unterbreiten. Nach dieser Vorarbeit werde der Markt als Bauherr – „voraussichtlich noch heuer“ – den Auftrag für die Ausführungsplanung vergeben, die wiederum im kommenden Jahr stattfinden soll. „Der Bau ist 2021 eingeplant“, so Göppel. Damit verzögert sich die Maßnahme offensichtlich, im Frühjahr hatte der Bürgermeister gegenüber unserer Redaktion von einem Bau 2020 gesprochen. Zum Finanziellen: Fördergelder des Freistaats Bayern sollen zwischen 75 und 80 Prozent der Kosten für die Spange abdecken. „Je mehr, desto besser“, so Göppel. Denn die Kommune müsste die restliche Summe für den Bau aufbringen. Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) weist in diesem Zusammenhang nicht zum ersten Mal darauf hin, dass die innerörtliche St 2020 zur Ortsstraße heruntergestuft wird, wenn die Spange dann als Ausweichroute da ist – und damit in die Baulast des Marktes fällt. Ein Ausbau sollte somit noch im Vorfeld und „auf Staatskosten“ stattfinden, forderte Miller. Denn die Straße sei bis zur sogenannten Porschekurve in einem schlechten Zustand, auch wenn sie zuletzt zumindest „ein bisschen geflickt“ worden sei. Lesen Sie außerdem:

