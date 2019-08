vor 11 Min.

Wie viel Fantasie dürfen Häuslebauer einbringen?

Immer wieder sehen sich Bürger in Illertissen und Umgebung durch Bebauungspläne eingeengt. Woran das liegt.

Von Jens Carsten

Gedeckte Farbtöne und Schlingpflanzen an der Fassade: Wie die Gebäude in diesem neuen Wohngebiet auszusehen hatten, das war im zugehörigen Bebauungsplan detailliert festgeschrieben. Das Regelwerk ließ wenig Raum für Fantasie. Daran erinnert sich der Illertisser Hochbauamtsleiter Florian Schilling noch gut – und an die Probleme, die durch die genaue Definition entstanden sind. „Das kann man den Bauherren nicht zumuten.“ Letztlich seien Ausnahmen von den Richtlinien die Regel gewesen. Das Ganze ist zwar nicht in Illertissen passiert – doch auch in der Vöhlinstadt kommt es immer wieder zu Befreiungen. Durchaus ein Problem: Denn die Gebäude prägen das Erscheinungsbild eines Orts. Wofür aber ein Regelwerk aufstellen, wenn sich am Ende keiner daran hält?

Schlimm sei es in Illertissen zwar nicht, betont Schilling. Allerdings komme es durchaus vor, dass Bauherren oder Architekten die Grenzen dessen austesteten, was seitens der Behörden akzeptiert werde. Fast in jeder Sitzung des Bauausschusses kämen Anträge mit Ausnahmen auf den Tisch.

Bauen in Illertissen: Konflikte bei engen Vorgaben

Konflikte gebe es meistens dort, wo Bebauungspläne sehr genaue Vorgaben treffen, sagt Schilling. Meistens sind das ältere Regelwerke – was das Streitpotenzial verschärft. Was das Bauen angeht, hat sich der Geschmack weiterentwickelt. Zum Beispiel kommen Flachdächer zusehends in Mode. Das gute, alte Satteldach gilt vielen als altbacken.

Immer wieder kommt es auch in Illertissen zu Ausnahmen. Das zeigte sich kürzlich im Bauausschuss, als es um ein Einfamilienhaus ging – und um die Frage, wie viel Nachsicht bei der Genehmigung angemessen sei. Gauben seien in dem fraglichen Areal untersagt, war zu erfahren. Allerdings wohl nur theoretisch. So fügte Bürgermeister Jürgen Eisen damals an: „Wenn Sie mal durchfahren und die ganzen Gauben zählen, das ist schon interessant.“

Bebauungsplan: Strenge Vorgaben für Ausnahmen

So weit dürfe es gar nicht kommen, sagt Hochbauamtsleiter Schilling. Rechtlich betrachtet könnten Ausnahmen nicht erteilt werden, wenn sich die Gründe dafür auch bei allen anderen Grundstücken anführen ließen. Viele Befreiungen seien ein Zeichen dafür, dass ein Bebauungsplan „einen Fehler“ habe. Ehrlicher sei es, ein solches Regelwerk aufzuheben. In der Praxis geschehe das allerdings selten: „Wenn die ersten Häuser stehen, ist es ja schon passiert.“ Das Instrument, mit dem das Aussehen eines Ortsbilds geprägt werden kann, sei dann wirkungslos. Gerade in historischen Ortskernen sei es wichtig, die Entwicklungen im Blick zu behalten.

Heute setzten Städteplaner bei Bebauungsplänen daher vor allem auf Grundsätze. Dazu gehören die Höhe der Gebäude und wie viel Fläche versiegelt wird. „Farbtöne festzulegen, ist nicht bürgernah“, sagt Schilling. Der Bau eines Hauses sei derzeit schon aufgrund der hohen Kosten eine Herausforderung. Zudem gehe der Trend angesichts der Wohnungsnot immer mehr in Richtung Reihen- und Mehrfamilienhäuser. Klassische Einfamilienhäuser wie sie früher üblich waren und in manchem Bebauungsplan festgesetzt wurden, seien weniger gefragt.

Bauen ist auch in Babenhausen ein Thema

Das ist kein spezifisches Illertisser Problem: Auch in anderen Orten gibt es nicht selten Diskussionen um Vorgaben, etwa in Babenhausen. Bürgermeister Otto Göppel macht die Erfahrung, dass beispielsweise Festsetzungen in einem Bebauungsplan aus den 70er-Jahren nicht unbedingt den Vorstellungen heutiger Bauherren entsprechen. Die Gemeinde versuche, mit Ausnahmen entgegenzukommen, sofern das Gebäude dann in die Umgebung passt und die Nachbarn einverstanden sind. „Ärgerlich ist es, wenn die Gemeinde einen neuen Bebauungsplan festlegt und dann gleich zu Beginn Ausnahmen beantragt werden“, so Göppel. So sei es besser, Vorgaben nicht zu eng zu fassen. Einen Plan zu ändern, sei teuer. (mit stz)

