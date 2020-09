21.09.2020

Wie wappnen?

Ärzte sind wegen Erkältungszeit besorgt

Die Verzahnung zwischen stationären und niedergelassenen Ärzten, die Zukunft der ärztlichen Versorgung im Unterallgäu und die Frage, wie sich der Landkreis während der Erkältungszeit in Verbindung mit der Corona-Pandemie aufstellt: Eigentlich standen diese drei Themen auf der Agenda des Landrats Alex Eder während eines Treffens mit Vertretern des Ärztlichen Kreisverbands, niedergelassenen Ärzten, Vertretern der Kliniken Mindelheim und Ottobeuren, den Corona-Versorgungsärzten aus Memmingen und dem Landkreis sowie dem Leiter des Gesundheitsamts. Schließlich aber entpuppte sich das Thema Corona als abendfüllend. Deutlich wurde laut Landratsamt: Die Ärzte blicken mit Sorge auf die Erkältungszeit und warnen vor vollen Wartezimmern und möglichen Ansteckungen innerhalb der Praxis. Sie appellieren an die Eigenverantwortung und bitten Patienten mit Infekten darum, sich immer zunächst telefonisch an die Praxis zu wenden. Außerdem würden die Ärzte eine Wiedereröffnung der Infektpraxis begrüßen. In dieser wurden während der ersten Corona-Welle Patienten mit Infekten bei unklaren Symptomen getestet und behandelt. So hatte der Kreis versucht, niedergelassene Ärzte zu entlasten. Eder möchte nun Möglichkeiten prüfen, wie eine solche Praxis erneut eingerichtet und finanziert werden könnte – im Katastrophenfall hatte der Freistaat eine Kostenerstattung zugesagt. (az)

