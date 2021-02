vor 4 Min.

Wieder Opferstock aufgebrochen: Nun schlagen Diebe in Kellmünz zu

In einer Kapelle in Kellmünz ist ein Opferstock aufgebrochen worden.

Auch die Mariengrotte in Kellmünz wurde nun zur Zielscheibe dreister Diebe. Die Polizei such Zeugen.

Auch in der Mariengrotte bei Kellmünz sind besonders dreiste Diebe am Werk gewesen. Der oder die unbekannten Täter hätten das Vorhängeschloss am Opferstock aufgehebelt und einen geringen Bargeldbetrag entwendet, so teilt es die Polizei mit. Anschließend brachten sie ein neues Schloss.

Hier können sich Zeugen melden

Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. Januar und dem vergangenen Mittwoch. Die Polizei schätzt den bei dem Diebstahl entstandenen Sachschaden auf rund zehn Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll dies unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Illertisser Polizei melden.

Dies war nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region. Am Sonntag erbeuteten Diebe auf die gleiche Art rund 500 Euro in der Bruder-Konrad-Kapelle im Kettershauser Ortsteil Mohrenhausen. Auch in Unterrieden wurde erst kürzlich ein Opferstock aufgebrochen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen