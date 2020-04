Wieder aufgetaucht: Schildkröten im Illertisser Weiher

Plus Für Sanierungsarbeiten wurde der Illertisser Weiher vergangenes Jahr komplett abgelassen. Von den Schildkröten, die dort leben, fehlte dabei jede Spur.

Die Sanierung des Illertisser Weihers hatte im vergangenen November einiges Aufsehen erregt. Die Arbeiten an dem Gewässer waren nötig, weil bis dahin zu viel Wasser versickert ist: 150000 Liter mussten täglich nachgepumpt werden.

Damit die Arbeiter am Grund des Weihers ans Werk gehen konnten, wurde das ganze Wasser abgelassen. Der Fischereiverein kümmerte sich um die Tiere, die dort leben. Neben Fischen kam so manche Kuriosität zum Vorschein: Ewa eine Handtasche, die Jahre zuvor als gestohlen gemeldet wurde oder eine jahrzehntealte Colaflasche – wertloser Müll, als sie im Wasser landete. Heute zahlen Sammler zwischen 60 und 80 Euro dafür. (Mehr dazu hier)

Die Schildkröten waren verschwunden

Doch wer auch im restlos leergepumpten Weiher nicht zum Vorschein kam, waren die Wasserschildkröten, die zuvor immer wieder gesichtet wurden und wohl von einem Bürger dort ausgesetzt worden waren.

Die Sanierung ist nun seit Monaten abgeschlossen und noch immer fehlte jede Spur von den Tieren. Doch jetzt gibt es Entwarnung: Gerhard Steinle, der die Sanierung vonseiten des Illertisser Bauamts verantwortet hatte, hat bei einem Kontrollgang am Weiher zwei Schildkröten gesichtet. Eines der Tiere durchschwamm, so Steinle, in aller Ruhe das nun klare Wasser. Steinle zückte sein Handy und schoss das unten stehende Foto. Er machte sich auf die Suche nach weiteren Tieren und entdeckte am anderen Ende des Sees auch noch ein zweites Exemplar. „Die Schildkröten haben ganz offensichtlich die Sanierung bestens überlebt“, so Steinle.

Wer möchte, kann sich beim nächsten Spaziergang (der wegen der Ausgangsbeschränkungen allein stattfindet) am Weiher Ausschau nach den Tieren halten und sich selbst davon überzeugen, dass es ihnen gut geht.

