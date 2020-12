19.12.2020

Wieder mehr Genesene im Seniorenheim

Fallzahlen bei Illersenio steigen aber

Die Corona-Fallzahlen in den Illersenio-Seniorenheimen sind in den vergangenen beiden Tagen noch einmal gestiegen: Die Caritas meldet acht weitere Covid-19-Positive in den Zentren. Jedoch gibt es inzwischen auch zwölf Personen, welche die Corona-Infektion überstanden haben und bereits negativ getestet wurden, schreibt Illersenio in einer Pressemitteilung. Die zum Teil milden Temperaturen der vergangenen Tage hätten es auch zugelassen, dass – unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen – erste Bewohner für einen kurzen Aufenthalt in den vorgelagerten Gartenbereichen der Häuser begleitet werden konnten. Karolin Lotz, die interimsweise das Team der Pflegedienstleitung in Vöhringen verstärkt, meint dazu: „Wir mussten von jetzt auf gleich leider sehr viele unserer Kunden der Sozialstationen und des Seniorenservice damit konfrontieren, dass wir für sie zeitweise nur eine Notversorgung anbieten können. Wir merken aber: Die Leute verstehen das. Weil derzeit wirklich jede helfende Hand benötigt wird, damit wir diese Herausforderung möglichst bald bewältigt haben.“ (az)

Themen folgen