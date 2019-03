vor 51 Min.

Wieder strandet ein Güterzug

Illertisser Bahnhof wird zeitweise gesperrt

Es ist noch nicht lange her, da haben sich ganz ähnliche Szenen in Illertissen abgespielt wie am gestrigen Dienstag: Ein Güterzug bleibt stehen, weil Öl ausläuft. Der Bahnhof wird gesperrt, der Schienenverkehr liegt zeitweise lahm – und Bahnreisende ärgern sich über Verspätungen.

Einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge war der Illertisser Bahnhof am Dienstagmorgen von etwa 7.50 bis 8.30 Uhr gesperrt, also rund 40 Minuten lang. Der Grund dafür war ein Schaden an der Lokomotive eines Güterzugs, der dort stand. Wie im Oktober verlor die betroffene Lok sehr viel Motoröl. Der Tankzug bestand aus 19 Kesselwagen, die – anders als bei dem Vorfall im Herbst – leer waren. Der Zug hatte seine Fracht bereits im Tanklager Aichstetten (Allgäu) abgeladen und befand sich auf der Rückfahrt.

Die Feuerwehr Illertissen war von 7.30 Uhr an damit beschäftigt, ausgelaufenes Öl zu binden und aufzufangen. Die Ehrenamtlichen hatten dazu Planen und Wannen unter der Lok ausgebreitet. Damit ein sicheres Arbeiten möglich war, sperrte ein Notfallmanager der Bahn zunächst das unmittelbar an der Schadensstelle vorbeiführende Gleis drei. Die Lok und damit der gesamte Tankzug wurden schließlich gegen 11.10 Uhr abgeschleppt.

Die Auswirkungen der Panne bekamen wohl einige Passagiere zu spüren. Vorübergehend fuhren Züge aus Richtung Ulm lediglich bis Vöhringen. Jene, die aus Memmingen kamen, mussten in Altenstadt stoppen. Auf der Strecke wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Vier Busse seien zwischen Vöhringen und Altenstadt gefahren. Laut Bahn-Sprecher gab es „zwei Teilausfälle“ bei Zügen. (wis/stz)

