vor 19 Min.

Wiedersehensfreude

Besuch aus Tansania: Pfarrer Scheuerl ist zu Gast in Babenhausen

Wiedersehensfreude herrschte unlängst in der Babenhauser Pfarrkirche St. Andreas: Rund eineinhalb Jahre nach seiner Verabschiedung hat Pfarrer Stefan Scheuerl die evangelischen Christen aus Lauben und Babenhausen besucht.

Wie berichtet, hatte der beliebte Seelsorger das Allgäu 2019 verlassen, um künftig in Tansania zu wirken. In den Gemeinden der evangelisch-lutherischen Kirche in der Nord-Zentral-Diözese Arusha sind er und seine Frau Katrin nun mit dem Aufbau einer „Diakonie für alle“ beschäftigt. Ihre Vision ist eine Kirche, die zur „Mutter der Witwen und Waisen“ wird; mit „Kirchengemeinden, die von Grund auf barmherzig denken, fühlen und handeln und in denen jeder Einzelne seine Berufung zur tätigen Nächstenliebe macht.“ Wer Pfarrer Scheuerl und seine Frau bei der Verwirklichung ihres Traums finanziell unterstützen möchte, kann sich informieren unter www.stefanundkatrin.com. (clb)

Themen folgen