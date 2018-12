14:30 Uhr

Wieland beteiligt sich an einem Start-up-Unternehmen

Wieland beteiligt sich an einem österreichischen Start-Up.

Firma bietet neue Technologie für Metall-Recycling an. Was es damit auf sich hat.

Von Felicitas Macketanz

Die Wieland Gruppe wächst: Vor Kurzem hat die Firma mit Hauptsitz in Ulm eine Beteiligung an einem österreichischen Start-up erworben. Das Unternehmen Urban Gold beschäftigt sich mit innovativen Konzepten für das Recycling von metallhaltigen Abfällen, heißt es in einer Pressemitteilung von Wieland.

Wie Marketing-Fachfrau Christine Schossig von Wieland mitteilt, recycle das Unternehmen schon „die ganze Zeit“ seine Stoffe. Die Firma verwende mitunter Rücklaufschrott. Mit der Beteiligung an Urban Gold könne nun aber noch effizienter metallhaltiger Schrott aufbereitet werden. „Wir sind jetzt einfach einen Schritt weiter“, so Schossig von der Abteilung Marketing & Communications. Urban Gold arbeite mit einer neuen Technologie. „Damit kommen spezielle Verfahren bei uns zum Tragen“, erklärt Schossig.

Wieland: Recycling soll verbessert werden

Wieland ist laut Pressemitteilung weltweit führender Anbieter von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen. Das Unternehmen entwickelt so unter anderem Lösungen für Kälte- und Klimatechnik. Urban Gold wiederum bietet mit einem speziell entwickelten Schmelzofen die Möglichkeit, Metall maximal zu nutzen. Heißt: metallischer Schrott soll vollständig aufbereitet werden. Das Start-up wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Leoben in Österreich. Aktuell besteht das Firmenteam aus fünf Mitarbeitern, arbeitet aber mit diversen Partnern zusammen. Gemeinsam mit Wieland sollen die Konzepte von Urban Gold weiterentwickelt und ausgebaut werden, heißt es.

