Wieland gewinnt Preis für Smartwatch-Idee

Das Unternehmen mit Sitz in Ulm wird von Startup Autobahn ausgezeichnet.

Von Felicitas Macketanz

Die Wieland Gruppe mit Sitz in Ulm ist mit dem Global Innovation Award der Startup Autobahn ausgezeichnet worden. „Wieland erhält die Auszeichnung für das gemeinsame Projekt mit dem Startup Workerbase und für die enge Zusammenarbeit mit der Startup Autobahn“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Smartwatch erinnert an Qualitätskontrolle

Gemeint ist damit vor allem der Einsatz von Smartwatches in der Fertigung für die Qualitätskontrolle. Smartwatches sind Uhren, die die Daten ihrer Träger erfassen und auswerten können. Mitarbeiter werden laut Wieland durch die Uhr an die fälligen Qualitätskontrollen erinnert und können die Qualität dann auch gleich direkt auf der Uhr erfassen. Die Smartwatch kombiniere so sämtliche produktionsrelevanten Informationen einer Anlage miteinander. „Auf dieser Basis können Assistenzsysteme gezielt informieren oder Entscheidungen, zum Beispiel zu Produktionsunterbrechungen, einholen“, heißt es in der Pressemeldung.

Kupferexperte Wieland ist seit 2018 Mitglied bei Startup Autobahn. Dieses wiederum ist ein gemeinsames Projekt der Daimler AG, der Universität Stuttgart, des Startup Accelerators und Investors Plug and Play sowie des Forschungscampus Arena 2036. Seit der Mitgliedschaft habe Wieland eine Reihe von Projekten mit jungen Firmen durchgeführt, so das Unternehmen. Auch Porsche wurde ausgezeichnet.

