13:20 Uhr

Wiese in Vöhringen steht in Flammen

Weil eine Wiese in Vöhringen brannte, war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

In der Ulmer Straße in Vöhringen ist am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr eine Wiese in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und konnte die Flammen rasch löschen. Wie die Polizei mitteilt, brannte die Wiese auf einer Fläche von 450 Quadratmetern vollständig ab. Ursache für den Brand könnte nach Angaben der Polizei eine unachtsam weggeworfene Zigarette gewesen sein. (az)

