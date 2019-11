Wieso am Bahnübergang nahe Au Schrankenwärter die Stellung halten

Plus Ein Blitz hat die Elektrik am Bahnübergang zwischen den Illertisser Ortsteilen Au und Betlinshausen zerstört. Nun sichern Mitarbeiter die Stelle, wenn ein Zug kommt. Was dahintersteckt.

Wer derzeit den Bahnübergang Zur Aumühle zwischen den Illertisser Ortsteilen Au und Betlinshausen überquert, sieht sich ins vergangene Jahrhundert versetzt – als noch Schrankenwärter im Einsatz waren. Denn jedes Mal, bevor ein Zug vorbeirauscht, steigen dort zwei Mitarbeiter der Sicherungsaufsicht aus ihrem am Bahnübergang geparkten Auto, um diesen mit einem rot-weißen Absperrseil zu schließen.

Was vielen Bürgern, die diese Stelle tagtäglich passieren, wie ein Possenspiel erscheint, geschieht gewissermaßen infolge von Naturgewalt. Denn die Schrankentechnik sei durch einen Blitzeinschlag „irreparabel zerstört“ worden, lässt die Deutsche Bahn auf Anfrage wissen. Nun beaufsichtigten vorübergehend „Sicherungsposten“ den Straßen- und Schienenverkehr. Wie lange das der Fall sein wird, sei noch nicht abzusehen. „Wir suchen nach einer anderen temporären Lösung“, sagt ein Bahnsprecher gegenüber unserer Redaktion.

Wie lange besteht das Provisorium?

Diese könnte dann noch eine ganze Weile greifen. Denn die Bahn plant gemeinsam mit der Stadt Illertissen eine Erneuerung des Übergangs Zur Aumühle. „Die Stadt möchte die Straße ausbauen und durch einen Rad- und Fußweg ergänzen“, so ein Bahnsprecher. Im Zuge dieser Baumaßnahme werde die Bahn dann auch die Schrankenanlage erneuern. „Zur Zeit befinden wir uns mit der Stadt noch in der Abstimmung über den genauen Bauumfang inklusive des Baubeginns in 2020.“ Für die Straße, die Sicherung des Bahnübergangs und die Planung seien momentan Kosten in Höhe von insgesamt rund 800 000 Euro veranschlagt. „Die Kosten teilen sich nach dem Eisenbahn-Kreuzungsgesetz zu je einem Drittel Stadt, Bahn und Bund“, erklärt der Bahnsprecher.

Bis eine andere Möglichkeit gefunden ist, hat die Bahn am Übergang Zur Aumühle notgedrungen auf manuellen Betrieb umgestellt. Dass Mitarbeiter mit einer Girlande absperren, kommt laut Bahn in der Regel eher bei Störungen vor, solange bis die Ersatzteile da sind – also bei kürzeren Zeiträumen.

Robert Osek, der in Au wohnt, mag das aktuelle Provisorium nicht einleuchten. Er sagt: „Alles Mögliche können wir in der heutigen Zeit vorab berechnen und planen, nur der Bahn gelingt es nicht, ihre Angelegenheiten besser zu koordinieren.“ Er findet, wochenlang ersatzweise eine Sicherungsaufsicht einsetzen zu müssen, sei „rausgeschmissenes Geld“. Drei Wochen lang ginge das nun schon so.

Cengiz Sommer hatte kürzlich als Sicherungsaufsichtskraft am Bahnübergang Zur Aumühle Dienst. Warm eingepackt harrten sein Kollege und er im Wagen aus – bis der nächste Anruf des Fahrdienstleiters einen nahenden Zug ankündigte. Dann war noch sechs Minuten Zeit, um den Anruf zu bestätigen und den Übergang mit dem Seil zu sperren.

Ohne Rückmeldung auf einen Anruf passiert kein Zug die Stelle

Vier oder mehr Durchfahrten seien es stündlich, so Sommer. Jeweils nach acht Stunden sei Schichtwechsel angesagt. Ihr Arbeitseinsatz dauere eine Woche, wofür sie im Hotel wohnten, das sich im Umkreis von etwa 25 Kilometern befinden sollte.

Ihre Tätigkeit hätten vor nicht allzu langer Zeit noch Bahnbeamte ausgeübt. Sie bestehe hauptsächlich im Absichern diverser Gefahrenstellen: Sie hätten Bahnübergänge oder auch Arbeiter bei Baumaßnahmen im Blick, damit diese bei Zugdurchfahrten genügend Abstand hielten. Denn in Sachen Sicherheit nehme es ihr Arbeitgeber sehr genau, so Cengiz Sommer. Ohne Rückmeldung auf den Telefonanruf passiere der Zug den Bahnübergang nicht. Nötigenfalls träfe sogar ein Notfallmanager vor Ort ein.

Sein Kollege, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ergänzte, der Beruf möge vielleicht eintönig erscheinen, sei es aber nicht, wenn man sich der Hintergründe bewusst werde: „Es geht um die Sicherheit von Menschen, wir tragen eine große Verantwortung.“ Und sollte ihnen das Postenbeziehen an der frischen Luft einmal doch ungelegen kommen, könnten sie sich auch anderweitig zuteilen lassen, fügte Sommer an. (mit stz)

