16:00 Uhr

Windböen und viel Verkehr: Auf der A7 kracht es zwei Mal

Gleich zwei Mal hat es in der Nacht zum Samstag auf der A7 bei Vöhringen gekracht. Dabei hätte mehr passieren können.

Es war dunkel, windig und es war viel los auf der Autobahn: Das alles hat am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu zwei Unfällen bei Vöhringen geführt. Verletzte gab es dabei nicht. Doch das war wohl reines Glück. Was passiert ist.

Unfall 1: Gegen 20.45 Uhr will eine 22-jährige Autofahrerin vom Parkplatz „Winterhalde“ in Fahrtrichtung Würzburg auffahren. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt eines 20-jährigen Autofahrers auf der Durchgangsfahrbahn . Es kommt zum Zusammenstoß. Verletzt wird niemand. An den Fahrzeugen entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 9000 Euro.

Unfall 2: Gegen 0.10 Uhr ereignet sich in dem Bereich ein weiterer Unfall: Ein 18-Jähriger will mit seinem Auto zwischen Vöhringen und Hittistetten ein Fahrzeug überholen und wechselt auf den linken Fahrstreifen. Nach eigenen Angaben „reißt“ er sein Lenkrad hierbei zu stark „herum“, wodurch sein Fahrzeug ins Schleudern gerät und nach links von der Fahrbahn abkommt. Dort touchiert es die Leitplanke und kommt dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der 18-Jährige bleibt unverletzt. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 4200 Euro. (az)

