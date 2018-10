vor 45 Min.

Windkraft-Initiative: Bürger kritisieren Räder-Standorte

In Altenstadter Ortsteilen hat sich eine Gruppe formiert, die gegen die geplanten Windkraftanlagen stimmen wird. Was dahinter steckt.

Von Armin Schmid

Dass verschiedene Meinungen bei Bürgerentscheiden aufeinander prallen, ist bekannt, es formieren sich Gruppen für und wider einen Sachverhalt. Und so haben sich nun auch in den Altenstadter Ortsteilen Illereichen und Filzingen Menschen zusammengetan, die den Bau der geplanten Windkraftanlagen kritisch sehen. Sprecher der Bürgergruppe sind Anton Konrad und Robert Wiedemann, beide aus Filzingen, sowie Stefan Partsch aus Illereichen.

Konrad betonte gegenüber unserer Redaktion, dass die Gruppierung beim Bürgerentscheid am 14. Oktober mit einem klaren Nein stimmen wird. Eines seiner Argumente zielt darauf ab, dass beim Bau der Windräder der gesetzliche Mindestabstand (10-H-Regelung) nicht eingehalten werden könne. Diese Vorschrift besagt, dass eine Windkraftanlage immer zehnmal soweit von Häusern entfernt sein muss, wie der Bau hoch ist. Stefan Partsch und Robert Wiedemann fügten an, dass man das Thema somit eigentlich gar nicht behandeln müsste: Bei der derzeitigen bayerischen Gesetzeslage dürften die Windkraftanlagen schlicht nicht gebaut werden.

Das Vorhaben kann laut Konrad aber umgesetzt werden, wenn die Bürgerentscheide positiv für die Windräder ausfallen und die Gemeinderatsgremien damit einen Bebauungsplan aufstellen können, der einen kleineren Mindestabstand zur nächstliegenden Wohnbebauung zulässt. So könnte ein kleinerer Mindestabstand zu Häusern zugelassen werden. Dagegen wehren sich nun Einwohner.

Windkraft: Gesetz schreibt Abstand vor

Die Höhe der geplanten Anlagen wird laut Konrad mehr als 240 Meter betragen. Die Anlagen müssten daher gemäß der 10-H-Vorschrift kilometerweit von Altenstadt, Filzingen, Illereichen, Bergenstetten und Dattenhausen entfernt sein. Bei einer Verringerung des Abstands befürchten die Betroffenen Beeinträchtigungen durch Lärm und Schatten. Schon jetzt kämpfe man wegen des Autobahnlärms seit Jahren um die Verbesserung des Emissionsschutzes. „Leider bislang vergeblich“, so Konrad. Ein Umstand, den die Gruppierung nicht hinnehmen will. Schließlich sei das Illertal schon durch die A7, andere Straßen und die Bahnlinie Verkehrs- und Lärmbelastungen ausgesetzt. Konrad bekräftigte außerdem, dass der Filzinger und Illereicher Wald mit dem beliebten Mariensteig zu den wenigen intakten Waldstücken und Naherholungsräumen in der Nachbarschaft gehöre. „Wir leben gerne in unserem schönen Illertal und wollen diesen schützenswerten Lebensraum für künftige Generationen erhalten“.

Stefan Partsch sagte, dass die betroffenen Bürger keine sturen Blockierer seien, sondern die Windkraft durchaus positiv sehen. Nur eben an einem geeigneten Standort. Die Energiewende komme ohnehin, große Stromtrassen von Norden nach Süden würden gebaut und den Strom der Windanlagen von meeresnahen Küsten herantransportieren. „Warum sollte man für diese kurze Übergangszeit jetzt noch wertvolle Flächen vor der Haustüre opfern?“, sagte Konrad.

Für Partsch steht zudem die Solidarität und Unterstützung der Mitbürger im Vordergrund, die nicht oder nur wenig von dem Vorhaben betroffen wären. Denn in kleineren Ortschaften lebten weniger Wahlberechtigte – diese hätten damit auch nur einen begrenzten Einfluss auf das Stimmenergebnis der Bürgerentscheide. Schließlich wären vor allem die Einwohner in Filzingen, Dattenhausen, Bergenstetten und Illereichen von den Anlagen betroffen, so Partsch.

Zwei Unternehmen haben eine andere Sicht auf die Dinge: Für die Unternehmer gilt: volle Windkraft voraus in Altenstadt

Was Sie zu den Bürgerentscheiden wissen sollten, lesen Sie hier: Windkraft: Was Sie zum Bürgerentscheid wissen sollten

Themen Folgen