Windkraft im Illertal: Planung für Kellmünzer Fläche kann beginnen

Plus Die Meinungen zum Thema Windräder gehen auch im Kellmünzer Gemeinderat auseinander. Welche Argumente aufeinandertreffen – und welche Entscheidung gefällt wird.

Wie hoch könnten die Windkraftanlagen auf der Vorrangfläche bei Kellmünz gebaut werden und wie viele Windräder würden dort überhaupt unterkommen? Es sind wichtige Fragen, mit denen sich der Kellmünzer Gemeinderat beschäftigt hat – und um Antworten darauf zu finden, wurde nun ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan in die Wege geleitet.

Dem einstimmigen Beschluss ging eine durchaus kontroverse Beratung voraus. Mehrere Ratsmitglieder meinten, dass es mit der Aufstellung eines Bebauungsplans zu schnell vorangehe. Marktrat Andreas Sauter betonte beispielsweise, dass er nichts beschließen könne, bevor nicht die Fakten vorhanden und die Kosten einer Bauleitplanung klar seien. Schließlich sei es so, dass aufgrund kostenintensiver Bauprojekte wie der Turnhalle und der Sanierung des Trinkwasserbrunnens dunkle Wolken über dem Gemeindehaushalt aufziehen würden. Sauter meinte, zunächst sollte intern und ohne Planer festgelegt werden, welche Zielrichtung man verfolgen will.

Bauleitplanung für Kellmünzer Gebiet: Meinungen gehen auseinander

Verwaltungsgemeinschafts-Mitarbeiterin Petra Stein schlug vor, dass der Marktgemeinderat eine Machbarkeitsstudie machen lassen könnte. Bürgermeister Michael Obst entgegnete, die Einwohner hätten durch den Bürgerentscheid dem Marktrat die Durchführung einer Bauleitplanung aber ohnehin auferlegt.

Marktrat Gerhard Steur brachte das Thema Natur ins Spiel. Er habe sich eingehend in den Regionalplan eingelesen, sagte er. Und: Es könne zu Konfliktsituationen bezüglich der Schutzgüter wie Natur oder Mensch kommen. In der Gesamtbeurteilung gehe der Regionalplan von einem hohen Gesamtkonflikt aus, so der Marktrat. Steur meinte deshalb, man solle sich Zeit lassen, sonst werden eventuell Schritte in die Wege geleitet, die man nicht mehr rückgängig machen könne.

Windkraft im Illertal: Erste Schritte sind getan

Der Bürgermeister vertrat jedoch die Ansicht, dass sich die Antworten auf diese Fragen im Zuge der Bauleitplanung ergeben werden und dass jetzt zunächst die potenziellen Flächen in Augenschein genommen werden sollten. Laut Marktrat Christian Saueressig stimmten die Staatsforsten ohnehin nur zu, wenn alle drei VG-Gemeinden ihr Okay geben. Dies sei ein Umstand, der unwahrscheinlich ist.

Während der Gemeinderatssitzung gab es auch Diskussionen darüber, ob die gesamte Fläche in die Planung miteinbezogen werden soll oder nur eine Teilfläche. Als problematisch wurde angesehen, dass die 10-H-Regelung abgeschafft werden könnte. Das hieße dann: Sollte nur eine Teilfläche überplant werden, würde in diesem Fall auf der Restfläche privilegiertes Baurecht gelten. Somit könnten Investoren dort ungehindert der Planung Windräder aufstellen.

Trotz der kontroversen Aspekte haben sich die Räte dazu entschlossen, eine Bauleitplanung für die auf dem Gemeindegebiet liegende Vorrangfläche anzustoßen. Ziel ist die Zulassung von Windrädern und die Regelung der Standorte.

