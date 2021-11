Bauernhof brennt in Winterrieden: Einsatzkräfte sind vor Ort

Alarm in Winterrieden im Unterallgäu: Ein Brand ist am Donnerstag auf einem Bauernhof mit Biogasanlage ausgebrochen. Die Feuerwehr ist ausgerückt.

Ein Brand ist am Donnerstagnachmittag in Winterrieden (Landkreis Unterallgäu) ausgebrochen. Das teilt die Polizei in einer Sofortmeldung mit. Demnach steht ein landwirtschaftliches Anwesen an der Hauptstraße in Flammen. Zum Bauernhof gehört auch eine Biogasanlage.

Etliche Einsatzkräfte aus den Landkreisen Unterallgäu und Neu-Ulm sind zum Ort des Geschehens ausgerückt. Auch Landwirte bringen laut einem Augenzeugen in Fässern zusätzliches Löschwasser. Die Rauchwolken sind weithin zu sehen. Weitere Informationen folgen. (stz/wis)