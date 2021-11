Winterrieden

vor 16 Min.

Brand in Winterrieden: Das haben die Ermittlungen bisher ergeben

Plus Eine Woche nach dem Brand eines Bauernhofs in Winterrieden hat die Polizei eine Vermutung, wie es zu dem Feuer gekommen ist.

Von Sabrina Karrer

Eine Woche ist seit dem Brand eines Bauernhofs in Winterrieden vergangenen. Sachverständige der Polizei waren in der Zwischenzeit vor Ort. Sie suchten in Schutt und Asche nach Spuren, die Aufschluss darüber geben, wie es zu dem Feuer gekommen ist, das einen Schaden in Höhe von mindestens einer Million Euro hinterlassen hat. Es gibt erste Erkenntnisse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

