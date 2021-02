06:30 Uhr

Winterrieden will sich gegen geplanten Mobilfunkmast wehren

In Winterrieden soll ein Mobilfunkmast errichtet werden. Doch die Gemeinde wehrt sich gegen die Pläne.

Plus Der Gemeinderat übt Kritik an Plänen der Telekom für einen Mobilfunkmast in Winterrieden. Von einer "abschreckenden technologischen Einrichtung" ist die Rede.

Von Claudia Bader

Die Meinung im Winterrieder Gemeinderat war einhellig: "Dieses Ding passt überhaupt nicht in unser Dorf!" Deshalb sprachen sich die Räte bei ihrer Sitzung einstimmig gegen den von der Deutschen Funkturm GmbH (DFMG) beantragten Bau eines 25 Meter hohen Antennenträgers auf der Flurnummer 56, nördlich der Turn- und Festhalle, aus. Doch welche Möglichkeiten hat die Gemeinde überhaupt, sich gegen das Vorhaben zu wehren?

Als "extremer Blickfang" würde der einen Meter dicke Betonpfeiler das Ortsbild negativ beeinflussen und in direktem Widerspruch zur geplanten Entwicklung des betroffenen Ortsbereichs stehen. Das Projekt "Dorferneuerung, Sanierung und Anbau der Mehrzweckhalle" starte demnächst, informierte Bürgermeister Hans-Peter Mayer.

Mobilfunkmast in Winterrieden: Das plant der Betreiber

"Im Auftrag der Deutschen Telekom planen wir in Winterrieden einen Mast, der die Mobilfunkversorgung im Ort sowie entlang der Bundesstraße B300 verbessern wird", informiert DFMG-Pressesprecher Benedikt Albers auf Nachfrage unserer Redaktion. In erster Linie würden Telekom-Kunden von diesem Antennenträger profitieren. Außerdem biete die Deutsche Funkturm GmbH diesen Mast auch allen anderen Mobilfunkbetreibern an, sodass keine zusätzlichen Türme errichtet werden müssten.

In der Regel würden solche Betonmasten außerhalb von Ortschaften errichtet, sagte Bürgermeister Mayer. Nachdem die Gemeinde Winterrieden auf Anfrage der Deutschen Funkturm GmbH das Dach ihres Kindergartens als Standort abgelehnt hatte, habe sich der Antragsteller erfolgreich an einen privaten Grundstücksbesitzer gewandt.

Anlieger in Winterrieden wurden nicht beteiligt

"Leider wurden die Anlieger sowie die Öffentlichkeit im Vorfeld nicht an diesem Vorhaben beteiligt", ärgert sich Mayer. Er gehe deshalb davon aus, dass aus der direkten und weiteren Nachbarschaft eine Kette von Widersprüchen gegen die Errichtung des Funkmasts eingehen wird. Kopfzerbrechen bereitet dem Bürgermeister auch, dass der Antennenträger nicht als Gebäude registriert werden müsse und der Grenzabstand deshalb auf 6,5 Meter definiert werde. Darüber will sich Mayer noch genauer informieren. Ebenso über die Möglichkeiten der Gemeinde, in diesem Gebiet eine baurechtliche Veränderungssperre zu erlassen.

"Wir haben hier in Winterrieden kein klassisches Funkloch, sondern den Mobilfunkstandard LTE", sagte Gemeinderat Alexander Wollnik. Seiner Meinung nach ist in heutiger Zeit eine Glasfaseranbindung weitaus wichtiger - nicht nur für Homeoffices. Da der Funkturm doppelt so hoch wie die Turn- und Festhalle sowie auf der Höhe von 19 und 22 Metern mit Arbeitsplattformen ausgestattet werden soll, sei er weithin sichtbar, und eine "abschreckende technologische Einrichtung", befürchten die Räte.

