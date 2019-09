vor 56 Min.

Winterrieder Schützen auf Wandertour

Verein lädt persönlich zum Gauschießen 2020 ein

Der Schützenverein Winterrieden hat sich für eine spezielle Art der Einladung zum Gauschießen 2020 entschieden: Er kommt persönlich bei den 21 teilnehmenden Schützenvereinen vorbei – und das zu Fuß. 73 Kilometer wollen Mitglieder an diesem Wochenende zurücklegen.

Am gestrigen Freitag ging es zunächst nach Weiler, Kellmünz, Filzingen und Osterberg. Am heutigen Samstag, 21. September, wird die Einladungstour laut dem Vorsitzenden Peter Grauer fortgesetzt in Richtung Oberroth, Kettershausen und Greuth. Am Sonntag, 22. September, geht es dann über Oberschönegg und Babenhausen zurück nach Winterrieden. „Wir hoffen, dass auch noch andere Schützen mitlaufen“, sagt Grauer. Zum Abschluss der Tour mit diversen Stationen ist am Sonntagabend ein gemütliches Beisammensein im örtlichen Pfarrhofgarten geplant. Beginn ist ab 18.30 Uhr. Die Musikkapelle Winterrieden spielt, die Besucher werden bewirtet.

Der Gewinn dieses Dämmerschoppens soll in eine Spendenkasse fließen. Mit der gesammelten Summe wollen die Schützen die Ugandafreunde und den Verein Phönix Allgäu unterstützen. „Ein weiterer Teil geht an den dreijährigen Tim, Sohn einer Schützenkameradin, der einen sehr seltenen Gendefekt hat“, teilt der Schützenverein mit. (stz)

Nähere Informationen sind unter schützenverein-winterrieden.de zu finden.

